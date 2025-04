Com cada vez mais pessoas a recorrerem à air fryer para preparar refeições fáceis, saudáveis e saborosas, há alguns erros comuns a evitar. Cathy Yoder, conhecida como a “Rainha das Air Fryers” — com quase 730 mil seguidores e 35 mil exemplares vendidos do seu livro Easy Air Fryer Recipe Book —, afirma que “a air fryer é uma maravilha da cozinha que revolucionou o mundo culinário. Graças à sua tecnologia inovadora, é possível desfrutar de refeições crocantes e deliciosas com muito menos óleo do que na fritura tradicional e cozinhar mais rapidamente do que no forno.”

Cathy Yoder acrescenta: “Não gosto de cozinhar. Mas, como mãe atarefada, precisava de uma forma rápida de pôr comida na mesa várias vezes ao dia.” Foi aí que a air fryer a conquistou. Começou a documentar as suas experiências, provando que era possível preparar refeições simples, saborosas e (quase sempre) saudáveis em poucos minutos. Os seus vídeos tornaram-se virais durante a pandemia, e desde então tem continuado a partilhar receitas, dicas e ferramentas úteis para aproveitar ao máximo a air fryer.

Ainda assim, há nuances a ter em conta quando se utiliza este eletrodoméstico. Por isso, partilha várias dicas e truques para garantir que os seus cozinhados com air fryer sejam sempre um sucesso.

Antes de usar a air fryer

Certifique-se de que a air fryer está limpa e vazia. Não é preciso dizer mais nada!

Nunca pré-aqueça a air fryer com papel vegetal lá dentro. Ele pode ser sugado para o elemento de aquecimento e começar a arder. Quando usar papel vegetal (útil para comidas mais sujas), garanta que os alimentos o mantêm no lugar.

Forre o fundo da cesta com folha de alumínio para facilitar a limpeza.

Pré-coza legumes de raiz antes de os levar à air fryer para terminar o processo e poupar tempo.

Dê asas à criatividade nos temperos das proteínas: marinadas líquidas e misturas secas funcionam muito bem na air fryer.

Enquanto usa a air fryer

Comece com alimentos mais baratos. Se errar, não desperdiça muito dinheiro. Bons exemplos para principiantes: hambúrgueres congelados, asas de frango, brócolos congelados.

Abra a air fryer para verificar a comida. A maioria dos modelos pausa automaticamente ao abrir, se não for o caso, procure um botão de pausa.

Use um termómetro de leitura instantânea. Às vezes basta olhar, mas muitas vezes só com o termómetro é possível garantir que a comida está bem cozinhada.

Nunca coloque a air fryer no fogão. Se o fogão for ligado por engano, arrisca-se a perder os dois aparelhos.

Use um pulverizador de óleo reutilizável. Os sprays comerciais têm químicos que danificam a cesta. Prefira um frasco de spray com óleo saudável e resistente ao calor (como o de abacate). É mais económico a longo prazo.

Use água ou pão para evitar fumo. Ao cozinhar alimentos gordurosos (como bacon ou salsichas), coloque ¼ de chávena de água ou uma fatia de pão na base para absorver a gordura.

Use uma grelha para evitar que os alimentos voem dentro da cesta.

Derreta queijo com a air fryer quente. Dica de uma seguidora: depois de cozinhar o hambúrguer, adicione o queijo e deixe-o derreter com a porta fechada. Fica perfeito e não escorrega.

Faça uma “alça” de folha de alumínio para alimentos frágeis. Deixe espaço nas laterais para o ar circular e retire o alimento com facilidade.

Reaqueça sobras na air fryer. Batatas fritas, pizza, alimentos panados, chips de tortilha, bifes ou frango ganham nova vida. Deixe os alimentos repousarem cobertos por 15 minutos, pré-aqueça a air fryer a 200 °C durante 5 minutos, depois cozinhe a 185 °C em intervalos de 3 minutos, rodando conforme necessário.

Depois de usar a air fryer