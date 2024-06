6 - Existem dois tipos de leite fermentado mais conhecidos pelos consumidores: - os leites fermentados com bifidobactérias, que contêm bifidobactérias (agem ao nível intestinal promovendo o equilíbrio entre a flora do mesmo e o seu bom funcionamento); - os leites fermentados com Lactobacillus caseii, que contêm Lactobacillus casei (reforçam as defesas naturais ao nível do intestino). Ambos os tipos de bactérias são considerados probióticos, pois exercem uma acção benéfica na saúde do organismo.

7 - Após a ingestão do iogurte, as bactérias lácteas, mantêm a sua acividade, resultando numa ação benéfica para o trato digestivo. Entre outros benefícios cita-se a inibição de desenvolvimento de bactérias patogénicas e prevenção de infeções gastrointestinais.

8 - Atualmente existe uma grande variedade de sobremesas lácteas, mas só é iogurte um produto que apresente esta designação no rótulo, assim como um prazo de validade. Deve conservar-se no frigorífico, entre os 0 e os 6 ºC, até ao momento do consumo. Desta forma, consegue-se manter as bactérias inativas, não alterando as propriedades do produto.