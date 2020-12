O que há de comum entre filmes como Ratatouille, Garfield e o clássico A Dama e o Vagabundo? Todos protagonizam com animais, todos eles tratam sobre comida (um ratinho talentoso, um gato guloso e dois canídeos apaixonados em torno de um prato de massa). Mais, todos estes filmes juntam frente ao pequeno ecrã crianças e adultos. Convívio e partilha familiar que tão bem sabe numa época de recolhimento. Neste Natal, porque não juntar às sessões de cinema em casa, um par de horas de desafio na cozinha com os miúdos?

Flora Plant, 100% ingredientes de origem natural Sem sabores ou conservantes artificiais Flora Plant, conta com 100% de ingredientes naturais. Atenta à sustentabilidade, é embalada em papel biodegradável e sem qualquer utilização de plástico.

Mais, quando com os nossos pequenos chefes de cozinha, temos pretexto para reforçar os laços na mesa de Natal com um trio de receitas simples que garantem sobremesas sem complicações, tendo como ponto de partida comum a cremosa e rica Flora Plant, com 100% de ingredientes naturais. Uma alternativa à manteiga, sem lacticínios, com o mesmo encanto e versatilidade na cozinha.

“Oh mãe, não me apetece”, “Pai, isso é difícil”, não serão argumentos que os mais pequenos possam lançar frente a rabanadas que se preparam com meia dúzia de ingredientes e onde há o casamento entre o pão que sobrou de dias anteriores que se incorpora calorosamente com os restantes ingredientes.

Como também não há argumentos que vençam os atributos de bolachinhas de manteiga que exigem pouquíssimos minutos de atenção e que são motivo de deleite à mesa (ou fora desta, a acompanhar um copo de leite). A pequenada não vai resistir à brincadeira em torno de uma receita de massa muito simples de preparar e que evidência as qualidades de cada ingrediente.

Por esta altura já os miúdos se renderam à conveniência de perceberem como é fácil cooperarem na cozinha com os pais. Mais confiantes ficarão quando descobrirem que na cozinha se faz magia. O Tronco de Natal espicaça a histórias de duendes e de florestas encantadas. Melhor, quando percebemos que o dito bolo se faz com um dos clássicos entre a pequenada, as bolachas Maria. Com elas harmoniza a leveza de um creme amanteigado de cacau e o encanto de se preparar uma receita simples sem precisar de um segundo de forno ou de lume.

“Isto é divertido” soará nas palavras da pequenada. Divertido para as crianças e um bónus para os pais que encontram na cozinha argumentos para entreter o tempo com os filhos em casa e de férias.

Momento, ainda, para empenhar os mais pequenos na preservação do planeta. Porque não juntar ao momento de convívio uma mensagem de sustentabilidade junto das crianças? Isto com a certeza de usar como base para as suas receitas um produto cuja embalagem se faz com papel biodegradável e sem recurso a plásticos.