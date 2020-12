Tronco de Natal à portuguesa (Yule log cake)

Preparação

Esta receita produz cerca de seis fatias de bolo

Na batedeira, colocar a Flora Plant e o açúcar em pó e bater até formar um creme esbranquiçado e suave (demora alguns minutos a chegar a essa consistência).

Adicionar o cacau em pó e bater mais um pouco até incorporar e ficar um creme acastanhado. Resultará em creme de manteiga de chocolate. Reservar.

Num prato de sopa colocar o café, a água, a baunilha e o conhaque, misturar.

Agora, mergulhar as bolachas Maria, uma a uma, muito rapidamente e retirar (1 a 2 segundos). Logo de seguida e, à vez, sempre que mergulha uma bolacha, barrá-la com o creme de manteiga com ajuda de uma espátula ou faca de manteiga. Proceder assim para todas as bolachas, alinhando-as até formar um tronco.

Quando sobrar meia dúzia de bolachas, fazer um ramo lateral, partindo algumas bolachas a meio para formar o ângulo.

Depois do tronco completo, barrar com o restante creme de manteiga para cobrir na totalidade.

Pode decorar com açúcar em pó para parecer neve e/ou com frutos vermelhos.

Resulta num bolo de bolacha com aspecto natalício muito fácil de fazer.

Descubra mais receitas em Flora