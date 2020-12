A mesa de Natal, guardada no cantinho especial das nossas afeições, pode tornar-se lugar para alguns suspiros de tédio. O bacalhau, o peru e o polvo de que tanto gostamos arriscam-se a entrar para a lista das visitas aborrecidas. Será que ao peru não lhe cabe melhor sorte do que o recheio? E, nos acompanhamentos, há vida para lá das batatas? Inês Gens Mendes , autora do projeto “Some Like It Hot”, sustentado numa cozinha saudável e criativa, endereça-nos a ementa para uma Consoada inovadora.

Aqui está o polvo, como também espreita o peru, as castanhas e, nos doces, a pavlova, embora todos eles numa oferta que chega embrulhada em novas cores, sabores e odores.

Provemos…

Couves-de-bruxelas e castanhas assadas com bacon de peru crocante

Porque não acompanhar o peru assado com umas belas couves-de-bruxelas tenrinhas, em casamento com um dos frutos de eleição da estação, a castanha? As tiras de bacon de peru vão deixar-lhe o prato guloso. Um acompanhamento bem regado de azeite e alho. Pode haver mesa mais portuguesa?

Ver receita aqui

Polvo com alho-francês no forno e puré de batata-doce

Porque Natal também combina com surpresa à mesa, a Inês sugere-nos o tradicional polvo de forno, aqui numa combinação que lhe acrescenta valor e com um twist saboroso. O alho-francês vai absorver toda a suculência do assado, o puré de batata-doce substitui maravilhosamente as batatinhas novas. Acresce que é um prato que faz com pouco trabalho, aquilo que queremos na noite mais aguardada do ano.

Ver receita aqui

Coroa natalícia de pavlova de cacau com frutos vermelhos

Bastar-lhe-ia ser deliciosa, mas faz mais pelo nosso Natal. Presta-se a ser um centro de mesa lindíssimo, com as cores da estação. Depois, a certeza de que teremos uma sobremesa com um recheio suave, “com natas light e iogurte grego e apenas fruta em cima de uma cobertura estaladiça”, como refere Inês Gens Mendes .

Ver receita aqui