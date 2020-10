Doce "salva fruta"

Tem duas ou três peças de fruta que estão na fruteira a passar do ponto? Se não as vai comer, então este doce é ideal para as utilizar.

Doce de maçã

Um clássico no mundo das os doces que fazem uso da fruta. Não se acanhe, verá que não é difícil confecionar esta delícia.

Doce de pera

Fica delicioso o doce de pera. Experimente combiná-lo com requeijão a acompanhar tostas.

Doce de romã e maçã

Pode casar este doce com um pouco de requeijão e servir sobre uma tostinha. Sabe tão bem.