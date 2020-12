Bolachas de manteiga (Shortbread cookies)

Preparação

Esta receita produz cerca de 20 bolachas

Colocar a Flora Plant e o açúcar numa batedeira com a ferramenta de amassar, deixar bater até envolver bem a mistura, adicionar a farinha e sal e deixar bater em velocidade lenta até formar um género de bola de massa que descole das paredes da taça.

Espalmar a massa até ficar com 3/4cm de altura, embrulhar em película aderente e colocar no frigorifico 20 minutos.

Retirar do frio e poderemos fazer as bolachas de duas formas, fazendo bolinhas de 20gr e espalmando com a mão ou esticar a massa com um rolo até ficar com cerca de 1cm de altura e cortar com um cortador de bolachas ou um copo.

Colocar as bolachas num tabuleiro com papel vegetal com um espaçamento de 3/4cm entre cada bolacha para que não colem.

Levar ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante 20 a 25 minutos.

Retirar, deixar arrefecer e deixar simples ou decorar a gosto, por exemplo, com açúcar granulado ou chocolate.

