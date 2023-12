Dentro de uma chávena de café há muito mais do que o prazer que acompanha a toma de uma bebida que aconchega, revigora e que adoramos revisitar a cada dia. O café também é pretexto para encontros. O hábito do consumo do café em casa enraizou-se entre nós e, com ele, a possibilidade explorarmos um mundo de nuances de sabores. Conhecer o mundo dos grãos frescos de café alarga esta experiência. A ação de triturar o grão, pouco antes da extração do café valoriza e garante a frescura do produto. Mais aliciante quando sabemos que não temos de ser especialistas em café para alcançar este grau de satisfação.

Quatro argumentos a favor do grão de café moído no momento Preserva nuances e notas sensoriais do café. Os compostos do grão, que estão diretamente relacionados com o sabor da bebida são bastante voláteis. Tal, significa que entram em processo acelerado de oxidação logo após a moagem. O café perde aroma, corpo, notas. A ação de triturar o grão pouco antes de o extrair valoriza e garante frescura. No paladar, percebe-se a presença de características naturais do grão como a doçura e a acidez. Enquanto um café moído pode mascarar defeitos no processamento do café, o grão inteiro revela-o em todas as suas características. Um café moído poucos minutos antes do consumo garante muito mais sabor à experiência de chávena.

Simplicidade para uma sublime experiência de prova

A preparação de café em grão em casa conta, agora, com uma auxiliar inseparável na descoberta proposta nos dois parágrafos anteriores. A Rivelia, a nova máquina de café automática da De'Longhi, empresa italiana fundada em 1902, traz consigo um compromisso fundamental: a facilidade de utilização. E fá-lo a olhar para o trabalho de um génio do design, o alemão Dieter Rams. Este homem, hoje com 91 anos, criou cafeteiras, equipamentos audiovisuais, rádios, entre inúmeras outros objetos, alguns deles expostos em museus de renome mundial, como o MoMa, em Nova Iorque. Rams desenvolveu a filosofia do “bom design”. O que quer isto dizer? O bom design não é apenas visualmente agradável, mas é também inovador, inteligente e durável, o que torna o produto fácil de compreender e prático de utilizar.

A Rivelia incorpora esta filosofia, aplicando o principal princípio de design de Dieter Rams: simplicidade de engenharia.

Este conceito vai para além da adoção de uma tecnologia inteligente e de fácil utilização. Engloba um processo de design que simplifica todos os elementos da experiência de preparação de café. Porquê? Para que se integre no dia a dia de qualquer consumidor de café, seja um principiante ou um expert.

Exemplo do que acaba de ser dito, prende-se com a preocupação da De'Longhi em colocar os componentes essenciais da Rivelia, como o depósito de grãos e o depósito da água fora da máquina. Uma abordagem inovadora que coloca as matérias-primas à vista de todos, permitindo ao consumidor interagir facilmente com os elementos da máquina.

Porquê escolher a nova máquina Rivelia Do grão à chávena

Moa na hora o seu café em grão favorito para uma chávena de café perfeita, rica em sabor, adequada ao seu gosto. Poupe no custo do café utilizando café em grão e poupe o ambiente reutilizando as borras de café. Experiência one touch

As máquinas automáticas são fáceis de utilizar e preparar uma bebida está à distância de um toque no botão. Ajuste o moinho, escolha o aroma, a quantidade e a temperatura da água para obter a sua bebida de café personalizada. Espuma perfeita, rica e cremosa

A exclusiva tecnologia “LatteCrema hot” e “LatteCrema Cool” da De’Longhi fornece de forma automática a espuma perfeita, de longa duração e na temperatura certa em bebidas quentes ou frias de origem animal ou vegetal. Uma infinidade de receitas

Deixe a sua criatividade decidir: de espressos e cappuccinos, flat whites ou bebidas de cold brew, tem à sua disposição uma infinidade de receitas quentes e frias, ao toque de um botão.

Ao atrás exposto há que lhe juntar um aspeto não menos importante. Preparar um café em casa também implica diversão, momentos de bem-estar. O ecrã intuitivo a cores de 3,5” coopera para isso, ao apresentar animações que acompanham o percurso de transformação do grão até à chávena.

Acresce que graças aos seus quatro perfis de utilizador, a Rivelia aprende a nossa rotina de café, ajustando o menu ao longo do dia em função dos nossos hábitos e gostos. Um cappuccino forte com uma dose extra de café de manhã ou um espresso ligeiro depois do almoço? Há uma bebida certa para cada momento do dia. E também há o prazer de encontrar bebidas de leite com uma espuma rica e cremosa como, por exemplo, os clássicos Cappuccinos ou Flat White. Com a Rivelia a espuma de leite animal ou vegetal consegue-se através da tecnologia LatteCrema Hot, com 16 receitas automáticas disponíveis. Nos modelos com o vaporizador manual avançado, as oito receitas automáticas de bebidas de leite podem ser preparadas com a destreza de um barista profissional.

Fácil e claro na utilização, mas também bonito e intemporal

A máquina de café tornou-se um elemento central nas cozinhas e outros espaços. Há que juntar à facilidade de utilização e elevação da experiência, a componente estética. A Rivelia complementa a decoração da cozinha ou espaço de café graças às suas linhas e quarteto de cores, desde o suave e sereno cinzento pebble até ao nítido e limpo branco ártico, o bege natural e terroso, ou o ousado e o marcante preto onyx. A escolha de superfícies mate e de cantos suavizados e acentuados por um acabamento brilhante fácil de limpar, garante que a Rivelia não é apenas uma adição elegante à cozinha ou a qualquer espaço de café, mas também uma adição prática.

Um café personalizado e a extração ideal

Explorar o mundo dos grãos frescos de café tornou-se mais fácil e tudo graças a uma dupla de tecnologias inovadoras da De’Longhi, a Bean Switch System e o Bean Adapt Technology. Passemos a explicar.

Com a tecnologia Bean Switch System, podemos experimentar diferentes variedades de grãos de café e explorar as suas origens e sabores de uma forma rápida e prática. Esta tecnologia permite-nos armazenar os grãos de café preferidos em dois compactos depósitos de grãos de 250 g fornecidos com a máquina que podem ser utilizados de forma alternada. Cada variedade de café que utilizarmos em casa poderá ter o seu depósito dedicado. Para efetuar a troca dos depósitos apenas há que seguir as instruções dadas pela máquina, utilizando o Switch Mode para esvaziar o moinho.

Cada variedade de café tem o seu sabor, aroma e perfil sensorial único. Com a tecnologia Bean Adapt, podemos também adaptar facilmente os parâmetros de moagem, dosagem e infusão em função do café que estivermos a utilizar. Desta forma conseguirmos executar a extração ideal do café, que preserva e exalta todos os seus aromas e permite-nos saborear um café mais aromático e rico. Todo este processo é feito no ecrã da máquina, para maior conveniência.

Tal como Dieter Rams disse certa vez: “não se pode compreender um bom design se não conseguirmos compreender as pessoas; o design é feito para as pessoas”. À verdade encerrada nestas palavras podemos acrescentar um dos princípios de design seguidos por Rams: o da honestidade. Um produto não deve apenas parecer inovador e poderoso. Tem de o ser. A nova linha de máquinas Rivelia cumpre estes requisitos. Entra nas nossas casas para nos convidar a uma nova experiência de café.