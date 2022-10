"Assim tem uma refeição pronta em menos de nada. Super deliciosa, nutritiva e com ingredientes de primeira", diz-nos Alida Remtula do blogue "Alida´s Food".

Esta é aquela alternativa perfeita para quem não gosta ou não se dá bem com pão ou glúten. É muito fácil de fazer e mais versátil do que imagina. Não serve só de pequeno-almoço, mas também de refeição principal, barrada com húmus e com tofu por cima, por exemplo. Uma sugestão retirada do livro "Vegetariano nas Quatro Estações".

É uma perdição esta receita de batata-doce a servir de cama a uma deliciosa pasta de abacate. Sobre esta, um ovo escalfado que se derrete. Não falta o toque guloso do Molho Holandês. A proposta é de Alida Remtula do blogue "Alida´s Food".