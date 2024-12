Um molho espesso casa muito bem com a carne do camarão. Com um arroz branco a acompanhar está a festa feita.

Prepare esta receita com sabor a mar, de forma muito simples e saborosa. Acompanhe com pão torrado.

Eleve à mesa a apresentação da sapateira com esta receita elegante e deliciosa.

O creme de camarão da infância do bloguer Fred fará para sempre parte das boas memórias que guarda dos almoços de família. O cozinheiro partilha connosco a sua receita.

A receita tão tradicional nas nossas mesas ganha uma nova alma e um novo sentido quando lhe adicionamos um elemento tão aromático como o funcho.

Primeiro cozido em água, sem sal e com uma folha de louro, passando em seguida para o forno, onde cozinha durante uns minutos temperado com azeite, alhos, sal e pimenta.

O chefe de cozinha Diogo Noronha deixa o seu contributo no livro "Alimente-se sem deixar pegada". Nesta receita, combina a belíssima carne de pato com um saudável elenco de vegetais.

O rosbife é simples de preparar, no entanto o seu método de cozedura requer algum cuidado para que a carne fique suculenta e cozinhada no ponto pretendido.

Esta tarte de groselha tem uma camada extravagante de merengue que é estaladiço no exterior e macio por dentro. A base, tenra e saborosa, recorda as bolachas de caramelo suecas.

Uma sobremesa com assinatura da pasteleira Andrea Dopico, jovem que é uma promessa europeia na cozinha.