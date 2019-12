Preparação

Verta água numa panela grande, deixe ferver, adicione a sapateira e deixe cozer durante 12 a 15 minutos. Retire a sapateira e deixe arrefecer.

Retire as patas e as pinças da sapateira e extraia o seu interior com a ajuda de um garfo. Rejeite as partes cinzentas e as guelras. Reserve a casca.

Numa tigela, disponha o interior da sapateira, os ovos picados (reserve um pouco para a guarnição), os pickles picados, a maionese e a mostarda, misture todos os ingredientes. Adicione a cerveja e envolva.

Recheia a casca da sapateira com este preparado e adicione um pouco dos ovos picados reservados e salsa picada.

Num prato de servir disponha a casca da sapateira recheada, as patas e as pinças partidas.

Sirva a sapateira recheada com tostas ou pão torrado.