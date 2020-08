Polvo no forno com polenta cremosa

Pode comprar o polvo fresco ou congelado. Se optar por comprar fresco congele-o primeiro, antes de cozinhar, pois vai ser mais fácil conseguir que fique tenro. Por isso, a primeira coisa a fazer é descongelar o polvo e a melhor maneira de o fazer é, na véspera, passá-lo para o frigorífico.

Coloque ao lume um tacho grande com água e uma folha de louro. Quando a água estiver a ferver, segur o polvo pela cabeça e mergulhe-o durante 10 segundos. Repita esta operação mais duas vezes. Vai fazer com que a pele do polvo não saia e com que as pontas das pernas fiquem encaracoladas e mais bonitas.

Deixe cozer durante 40 minutos. Este tempo é indicativo e depende do tamanho do polvo que estiver a cozinhar, que pode ser maior ou menor do que este que eu fiz. Para ver se o polvo está cozido, espete um garfo na parte mais grossa da perna (perto da cabeça) e confirme que este entra sem resistência.

Pré-aqueçam o forno a 180 ºC.

Enquanto o polvo coze, comece a fazer a polenta. Coloque a água num tacho sobre lume alto. Adicione a sêmola de milho, enquanto mexe (não é necessário que a água esteja a ferver).

Deixe levantar fervura, mexendo frequentemente. Assim que a polenta começar a engrossar e a “espirrar”, baixe o lume. Deixe cozinhar durante cerca de 45 minutos, mexendo frequentemente com uma colher de pau ou espátula de silicone, tendo o cuidado de não deixar agarrar ao fundo do tacho.

Quando o polvo estiver cozido, retire-o da água e coloque-no numa assadeira. Regue com azeite e tempere com os alhos laminados, sal e pimenta preta moída na hora. Asse no forno pré-aquecido durante 20 minutos.

Quando a polenta estiver pronta, temper com sal e adicione a manteiga. Se a polenta estiver muito seca ou começar a solidificar, junte um pouco de água e mexa vigorosamente com uma varinha de arames para incorporar bem e desfazer alguns grumos que possam surgir.

Retire o polvo do forno, separe as pernas e a cabeça e sirva de imediato, com a polenta e salsa picada.