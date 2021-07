Pato com cevada perolada

Preparação

Coloque a cevada num tacho com 400 ml de caldo de frango, o sal e o alho. Leve a lume brando cerca de 30 minutos ou até que toda a água tenha sido absorvida. Já fora do lume, junte uma rama de estragão e deixe a cevada descansar 15 minutos.

Na hora de servir, junte-lhe um fio de azeite.

Tempere as pernas de pato com sal e pimenta e cozinhe numa caçarola (de preferência de ferro fundido) durante oito minutos, com a pele para baixo. Vire-as e deixe cozinhar mais 18 minutos. Retire as pernas de pato e reserve.

Coloque a cebola picada na caçarola, juntamente com o louro, a estrela de anis, o tomilho, os coentros em grão, as nabiças, as ervilhas e os cogumelos. Junte os restantes 100 ml de caldo frango, a água e o vinagre de sidra, tape a caçarola e deixe cozinhar 15 a 20 minutos.

Coloque a perna de pato no prato e, de seguida, a cevada e as nabiças. Sirva com o mel.