Soufflé de sapateira

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Unte uma forma com manteiga e forre-a com pão ralado. Limpe a sapateira de peles e cascas, lasque-a e reserve.

Derreta a manteiga num tacho e adicione-lhe a cebola, finamente picada e o alho, cozinhando até a cebola ficar translúcida. Adicione a mostarda e a farinha dissolvida com água e envolva. Sem parar de mexer, junte o leite aquecido, aos poucos, até obter um creme homogéneo.

Cozinhe em lume brando, mexendo, três a quatro minutos. Junte o queijo e retire do lume. Deixe arrefecer um pouco, adicione a sapateira, a gema do ovo e o cebolinho e tempere com sal, a pimenta e a noz-moscada, envolvendo.

Bata a clara em castelo e junte-a delicadamente ao recheio. Coloque na forma e leve ao forno 20 a 25 minutos.

Lave o rabanete, corte-o ao meio, lamine-o e junte-o à alface.

Numa frigideira, leve ao lume as avelãs e dê apenas uns minutos de calor para ficarem com um toque tostado. Descasque e corte a cebola-roxa em pedaços pequenos e um pirex prepare o vinagrete com o azeite, o sumo e as raspas de lima e cubra a salada com este molho, a mozzarella fresca e as avelãs tostadinhas.