Trazemos-lhe hoje criativas receitas com salmão. Há uma belíssima sugestão deste peixe com citrinos, outras com as doces cenouras e uma outra apaladada com iogurte.

Salmão com citrinos e aveiotto, uma sugestão de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação fora da caixa".