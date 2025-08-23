Gisele Bündchen fez uma rara partilha na sua página de Instagram. A supermodelo brasileira, de 45 anos, publicou na sua página de Instagram um conjunto de imagens deste verão, incluindo fotos do filho mais novo.

A celebridade foi mãe pela terceira vez em fevereiro, tendo dado à luz o primeiro filho em comum com o atual companheiro Joaquim Valente.

De recordar que além da criança que nasceu este ano, Gisele Bündchen também é mãe de Vivian, de 12 anos, e de Benjamin, de 15, que são fruto do casamento terminado com Tom Brady, de 47 anos.

Na referida publicação, escreveu: "Obrigada, verão, tens sido tão bom connosco." Além de mostrar o filho bebé, a supermodelo destaca ainda vários momentos do seu verão e lindas paisagens. Veja na galeria.

O nascimento do filho mais novo de Gisele Bündchen

Foi em fevereiro que a imprensa internacional revelou que a modelo tinha dado à luz o terceiro filho, o primeiro com Joaquim Valente.

O TMZ foi o primeiro a relatar o acontecimento e na época não foi adiantada mais nenhuma informação, como o sexo ou nome do bebé.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente namoram desde junho de 2023, depois do fim do casamento da supermodelo com Tom Brady.

Após se ter tornado público que a supermodelo ia ser mãe novamente, uma fonte conversou com a People e revelou que a celebridade estava "entusiasmada para abraçar este novo capítulo".

Além disso, contou que Gisele Bündchen tinha recebido muitas "mensagens positivas e felicitações". Soube-se ainda que a manequim "queria manter em segredo o máximo de tempo possível" a gravidez. No entanto, "esta posição estava a começar a ser um desafio".

E mesmo depois do nascimento da criança, Gisele tem tentado manter-se discreta. Mas não deixa de assinalar as datas especiais, como aconteceu no Dia da Mãe.

"Tenho estado silenciosa por aqui mas muito ocupada a viver a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são partilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença.

Hoje, no Dia da Mãe, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas o meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o vosso amor molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo-vos. Eu honro-vos. Feliz Dia da Mãe! Envio-vos muito amor", escreveu na altura junto de uma fotografia em que surgia com o bebé ao colo, depois uma outra imagem com todos os filhos e ainda uma foto com a sua mãe.

