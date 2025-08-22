A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, voltou a publicar imagens no Instagram que se destacam pela ousadia, tendo também mostrado as crianças. Momentos passados num lugar de sonho. Veja na galeria.

Dias depois de ter anunciado que está noiva de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez fez uma publicação ousada que não deixou os seguidores indiferentes. E agora voltou a destacar-se também pela ousadia. Novamente em jeito de publicidade à marca de roupa Alo, Georgina Rodríguez pode ser vista com um conjunto preto - composto por calções e top - num lugar paradisíaco. Entre as imagens podemos ver uma fotografia que a companheira de Cristiano Ronaldo captou junto das crianças, mas sem ficar visível o rosto das mesmas. Georgina fotografou o seu reflexo num vidro (surgindo em biquíni) junto dos filhos e partilhou a imagem na rede social. Veja na galeria. Estas novas fotografias foram divulgadas depois de ter-se deixado fotografas com um conjunto branco - composto por calções e top - também da Alo.

A medida de segurança que levou Georgina Rodríguez a deixar de mostrar o rosto dos filhos nas redes sociais

De recordar que Georgina Rodríguez passou a tomar uma medida de segurança com os filhos mais novos no que diz respeito às redes sociais. Há alguns meses, a companheira de Cristiano Ronaldo começou a cobrir o rosto das crianças nas imagens que partilha no Instagram depois de ter visto a vida dos meninos ameaçada.

Em março deste ano, a imprensa internacional dava conta que Cristiano Ronaldo estaria em "alerta máximo", depois de a família ter sido alvo de ameaças. Assim, para além de passar a cobrir o rosto dos filhos mais pequenos nas redes sociais, reforçou a sua equipa de guarda-costas e mudou a rotina da família na Arábia Saudita, país para onde se mudou para jogar no Al Nassr.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, de três anos, e Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, de oito anos, e Cristianinho, de 15, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

O noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Recentemente, Georgina Rodríguez deu a entender que está noiva de Cristiano Ronaldo depois de ter mostrado o anel e ter escrito: "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas."

Entretanto, o jornalista Alberto Guzmán revelou no programa 'D Corazón' da TVE que o casamento deverá acontecer já no próximo ano.

"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu, acrescentando que tudo leva a acreditar que a cerimónia irá acontecer em Portugal.