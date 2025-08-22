Dias depois de ter anunciado que está noiva de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez fez uma publicação ousada que não deixou os seguidores indiferentes. E agora voltou a destacar-se também pela ousadia.
Novamente em jeito de publicidade à marca de roupa Alo, Georgina Rodríguez pode ser vista com um conjunto preto - composto por calções e top - num lugar paradisíaco.
Entre as imagens podemos ver uma fotografia que a companheira de Cristiano Ronaldo captou junto das crianças, mas sem ficar visível o rosto das mesmas.
Georgina fotografou o seu reflexo num vidro (surgindo em biquíni) junto dos filhos e partilhou a imagem na rede social. Veja na galeria.
Estas novas fotografias foram divulgadas depois de ter-se deixado fotografas com um conjunto branco - composto por calções e top - também da Alo.
A medida de segurança que levou Georgina Rodríguez a deixar de mostrar o rosto dos filhos nas redes sociais
De recordar que Georgina Rodríguez passou a tomar uma medida de segurança com os filhos mais novos no que diz respeito às redes sociais. Há alguns meses, a companheira de Cristiano Ronaldo começou a cobrir o rosto das crianças nas imagens que partilha no Instagram depois de ter visto a vida dos meninos ameaçada.
Em março deste ano, a imprensa internacional dava conta que Cristiano Ronaldo estaria em "alerta máximo", depois de a família ter sido alvo de ameaças. Assim, para além de passar a cobrir o rosto dos filhos mais pequenos nas redes sociais, reforçou a sua equipa de guarda-costas e mudou a rotina da família na Arábia Saudita, país para onde se mudou para jogar no Al Nassr.
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, de três anos, e Alana, de sete. Os gémeos Eva e Mateo, de oito anos, e Cristianinho, de 15, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.
O noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo
Recentemente, Georgina Rodríguez deu a entender que está noiva de Cristiano Ronaldo depois de ter mostrado o anel e ter escrito: "Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas."
Entretanto, o jornalista Alberto Guzmán revelou no programa 'D Corazón' da TVE que o casamento deverá acontecer já no próximo ano.
"Disseram-me que é muito provável que o casamento seja depois de 19 de julho de 2026, que é quando termina o Mundial onde o Cristiano Ronaldo se vai despedir do futebol em grande estilo", referiu, acrescentando que tudo leva a acreditar que a cerimónia irá acontecer em Portugal.
