Gisele Bündchen despediu-se do verão, que terminou no domingo, 22 de setembro, com uma publicação na sua conta de Instagram com as melhores fotografias da estação mais quente do ano.

Ao longo das 11 fotografias, é possível ver a supermodelo em biquini, a andar a cavalo, o seu livro de receitas, familiares, comida, e paisagens.

Bündchen é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 11, fruto do relacionamento com o ex-marido Tom Brady. O ex-jogador de futebol americano é ainda pai de Jack, 17.

