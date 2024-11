Esta quarta-feira, 13 de novembro, Gisele Bündchen partilhou a sua primeira publicação desde que anunciou estar grávida do seu terceiro filho, primeiro com o namorado Joaquim Valente. A modelo compareceu no Lotus House Gala e publicou várias fotos e vídeos nas suas redes sociais.

Nas imagens, a futura mãe pode ser vista com um vestido preto justo e de gola alta, delineando a sua barriga de grávida.

Bündchen também partilhou um vídeo dela no palco, assistindo a uma apresentação de costas para o público.

"Foi uma honra participar na Gala da Lotus House, celebrando o seu 20.º aniversário como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos", escreveu a modelo na legenda.

Recorde-se que Gisele Bündchen, de 44 anos, já é mãe de Vivian Lake e de Benjamin Rein, frutos da relação com o ex-marido, Tom Brady.

Leia Também: Grávida pela terceira vez, Gisele Bündchen tenta disfarçar barriguinha