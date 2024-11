Gisele Bündchen disfarçou a sua barriga de grávida com roupas largas. Esta quarta-feira, 6 de novembro, a modelo brasileira foi vista em Miami, depois de aulas de pilates.

Na ocasião, conforme poderá ver nas imagens, Gisele surgiu de leggings e t-shirt preta larga, deixando a barriguinha de grávida ligeiramente à mostra.

No final de outubro, a revista People noticiou que a modelo estava grávida pela terceira vez, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente.