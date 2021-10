"Com um toque doce, mas muito suave, a própria abóbora e as especiarias são as estrelas deste bolo maravilhoso", recorda-nos Alida Remtula, autora desta receita, do blogue "Alida's Food".

Este bolo é pura delícia. Húmido, macio, aromático e, para completar, um surpreendente recheio de creme de queijo e baunilha.

A doceira Mafalda Agante partilha uma receita com abóbora o que confere uma consistência húmida ao bolo. Também apresenta uma textura estaladiça graças à noz pecan.