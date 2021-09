Este é o tempo em que retomamos as nossas rotinas, nos concentramos no que queremos depois de um verão agitado e de muita energia expansiva, em que quisemos aproveitar tudo e todas as oportunidades de deitar tarde, sair com os amigos, refeições longas e muitos banhos de mar.

Quais os alimentos a privilegiar nesta estação?

A alimentação é crucial para nos dar a energia e todos os nutrientes necessários para estarmos no nosso máximo desempenho, ajudando-nos a cumprir os nossos objetivos diariamente.

No outono, o top cinco dos alimentos a privilegiar são:

Arroz Integral: ajuda a nutrir o intestino grosso com a sua fibra e elevada concentração de vitaminas do complexo B; a elevada presença de zinco ajuda a reforçar a imunidade.

Feijão preto: promove a boa circulação de sangue e a sua boa qualidade, com um pH bastante alcalino. O feijão de soja preto ajuda também a desintoxicar a pele.

Cenoura: as raízes da cenoura são, na sua globalidade, benéficas nesta estação, sendo uma boa aliada em termos de nutrientes.

Gengibre: no outono devemos privilegiar os sabores picantes (de qualidade, claro), entre os quais temos o gengibre, os rabanetes, o nabo e o agrião.

Pickles: são fermentados que ajudam a promover o equilíbrio intestinal e o normal funcionamento do intestino grosso. São alimentos bastante ricos em bactérias (as boas) e enzimas que promovem a absorção dos nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo.

Em termos de métodos culinários, os salteados longos e os pratos cozinhados com pouca água são os mais indicados para nutrir o nosso corpo no outono, reforçando a nossa comfort food quando começamos a passar mais tempo em casa.

Quais os órgãos que estão em maior atividade?

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, os órgãos que estão mais ativos no outono são os pulmões e o intestino grosso.

Esta é uma estação em que fazemos uma revisão, em que decidimos libertar e deixar ir o que já não nos serve, preparando-nos para “hibernar” no inverno. Neste sentido, os órgãos excretores estão em grande atividade – os pulmões na componente gasosa e o intestino grosso na componente sólida.

A pele assume também um papel bastante importante, pois é o órgão de apoio na expulsão quando os órgãos principais já estão sobrecarregados.

Nesta estação aproveite para arrumar e limpar, escolha o que já não lhe faz falta e deixe ir. Quer na sua casa, na alimentação, nas suas rotinas e nos seus desejos. É no outono que voltamos a regular as bases para que no inverno possamos estar leves e “limpos”.

Bom outono!