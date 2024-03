São companhia, motivo de alegria, enternecem-nos, preenchem-nos a atenção no dia a dia. Os patudos domésticos são muito mais do que um animal de estimação, fazem verdadeiramente parte do nosso contexto familiar. Cães e gatos merecem-nos o melhor, o que inclui uma questão que é salvaguarda do seu bem-estar e saúde, a alimentação. Bem sabemos como este é um assunto que está na nossa lista de preocupações e, também, naquela que levamos no carrinho de compras do supermercado.

créditos: Lidl

Porquê ser criterioso na escolha da alimentação dos patudos?

Há que considerar as características de cada animal. É inegável que a alimentação dos nossos bichanos deve obedecer à qualidade, mas também há que responder a outros critérios. Os amigos de quatro patas andam em torno das nossas pernas durante as refeições. Aguardam que dos nossos pratos saia um “petisco”. Na realidade uma boa ração será capaz de fornecer ao nosso patudo todos os nutrientes de que necessita.

Em primeiro lugar, os cães e os gatos não devem comer a mesma comida. Este é um princípio relativamente óbvio, dado que as duas espécies têm necessidades nutricionais diferentes. Por exemplo, os gatos são obrigatoriamente carnívoros, enquanto o cão é omnívoro.

Ponto dois, há que ter em atenção as condições e características de cada animal específico. O peso, a idade, o porte, a raça, se está ou não esterilizado, se tem de emagrecer ou engordar e se precisa de um determinado cuidado de saúde são fatores que pesam nesta escolha. Face ao exposto, há que seguir as indicações presentes em cada embalagem sobre a quantidade de comida a disponibilizar ao animal.

Muito importante: nunca esquecer que há alimentos proibidos nas tigelas dos nossos animais de estimação. Mantenha o seu cão afastado de alimentos salgados, abacate, alho, ossos de frango e frutos secos. Já ao seu gato, negue-lhe carne ou peixe crus, chocolate e sementes. Por seu turno, existem alguns alimentos que poderá oferecer-lhes, pois não representarão perigo para a sua saúde.

créditos: Lidl

Saiba qual a comida que mais se adequa a cada animal

Ponto por ponto, vamos perceber os porquês de escolher o Lidl para a compra das rações e comidas húmidas das marcas Coshida e Orlando (com certificações em segurança alimentar, o que garante que os locais de produção são auditados e a produção respeita elevados padrões de qualidade).

Cães

Croquetes 20Kg

É considerado o melhor artigo básico para cão do mercado e com o melhor preço. Económica, a ração seca garante maior durabilidade e é de fácil conservação. Ajuda a manter a higiene oral e aporta maior teor energético.

Lidl

Alimento completo para cão - molho

O alimento húmido apresenta-se como um excelente complemento à ração seca ou mesmo como brinde para o animal. Acresce que ajuda à hidratação, apresenta mais sabor e é de fácil ingestão.

Lidl

Croquetes Pure Taste

Ração sem cereais e com carne fresca. Facilita a digestão dos animais e garante maior qualidade nutritiva.

Lidl

Sticks de Salame

O melhor biscoito para o cão, dado apresentar carne sem aditivos e aliar saúde e sabor.

Lidl

Gatos

Croquetes 4Kg

Melhor artigo básico para gato do mercado e com o melhor preço. Oferece a possibilidade de estar sempre disponível numa tigela, já que os gatos gostam de comer várias vezes ao longo do dia. Ajuda no melhor controlo do peso do felino. Apresenta maior durabilidade e fácil conservação.

Lidl

Alimento húmido para gato Selection

Alimento húmido para gato como complemento à ração seca. Conta com mais proteína e gordura do que os produtos mais básicos, ajuda a manter uma hidratação adequada. Acresce que tem muito sabor e um odor muito agradável. Ajuda a prevenir doses excessivas de alimento, pois vem em doses individuais, e é de fácil trituração e digestão.

Lidl

Croquetes Pure Taste

Trata-se de uma ração sem cereais e com carne fresca, o que facilita a digestão dos animais e garante maior qualidade nutritiva. Contém artigos frescos na receita. Ajuda no melhor controlo do peso do felino, promove a saúde oral do animal.

Lidl

Aperitivo Líquido

Pode ser dado ao gato como biscoito sozinho ou como forma de tornar a ração seca mais atrativa para o animal.

créditos: Lidl

Para além da comida...

Além dos produtos alimentares, nas lojas Lidl encontramos ocasionalmente outros acessórios para os nossos melhores amigos caninos e felinos, tais como tigelas, acessórios de passeio (trelas, coleiras, etc.), brinquedos, produtos de higiene (escovas, aparadores de unhas, etc.), transportadoras, arranhadores.