Há muito que a ciência estuda o efeito dos odores agradáveis no nosso cérebro e no bem-estar. Independentemente das conclusões a que a investigação chega, temos como certo que há aromas irresistíveis, capazes de nos levar a cerrar os olhos e a inspirar de felicidade. Entre eles, está o da roupa acabada de lavar ou o de uma superfície brilhante, odorífera e imaculada. Há mais: superfícies limpas são sinónimo de higiene e, com esta, a garantia de que estamos a proteger a nossa saúde e a da nossa família.

Nas lojas Lidl, encontramos detergentes de marca própria para todos os contextos de limpeza em nossas casas, seja em espaços como a cozinha ou a casa de banho, a sala, o quarto ou mesmo quando o objetivo é deixar a nossa roupa como nova. Como consumidores queremos não só fazer boas escolhas, como também saber que estamos a poupar. E, para que a poupança sem abdicar da qualidade seja um facto consumado, o Lidl deixa-nos um guia para compras inteligentes.

créditos: Lidl

É daquelas pessoas que compra um produto de limpeza para cada situação?

Esqueça essa ideia. Ao comprarmos os produtos de limpeza certos, não precisamos de estar continuamente a gastar dinheiro num número infindável de produtos. Alguns destes produtos têm um dom, o de serem perfeitos para utilizações menos óbvias e permitirem um melhor resultado do que produtos específicos para cada efeito. Espreite as dicas que o Lidl aqui lhe deixa e surpreenda-se, por exemplo, com o poder de uma toalhita ou o do vinagre de vinho natural.

Sabe quais são os produtos de limpeza que não podem faltar em casa? Nós damos uma ajuda

Vamos por partes e consideremos os produtos de limpeza indispensáveis de acordo com a divisão da nossa casa. No Lidl as opções recaem sobre todas as divisões do lar.

Dicas incríveis de limpeza Por vezes, efetuar algumas limpezas mais difíceis só implica ter alguma imaginação e usar os produtos certos (que nem sempre são os mais óbvios ou até os mais caros). Aceda aqui e descubra dicas incríveis de limpeza. Saiba, por exemplo, como remover pelos de animais da roupa com uma simples toalhita ou como fazer limpeza multiusos da casa.

Limpeza e tratamento da roupa

É sabido que um bom detergente da roupa faz toda a diferença, mas, por vezes, não é suficiente para a manter tão limpa como desejamos. Para quem a limpeza da roupa é um assunto sério, eis os essenciais a ter em casa e os porquês da sua utilização:

Detergente líquido Marselha: Ideal para lavagem a baixa temperatura. Apresenta uma fragância duradoura.

Amaciador concentrado microcápsulas: Preserva o perfume da roupa por mais tempo, após a lavagem.

Lixívia delicada: Mantém a roupa sempre branca.

Spray tira-nódoas: Ideal para remoção de nódoas em roupa branca e de cor.

créditos: Lidl

Limpeza da cozinha

A cozinha é, provavelmente, das áreas da casa que mais vezes temos de limpar, não só semanalmente como também todos os dias, basta que pensemos nas bancadas ou do fogão. Para que a limpeza seja perfeita e sem canseiras, eis uma seleção de produtos essenciais:

Consumidores exigentes fazem compras inteligentes onde tudo é mais barato Clientes cada vez mais exigentes, verdadeiros peritos, que comparam o preço e a qualidade das diversas opções disponíveis no mercado, encontram no Lidl um mundo de opções. O Lidl mantém-se como o supermercado mais barato numa lista de compras essenciais para o dia a dia, de acordo com os dados recolhidos pela Marktest em janeiro de 2024, em três lojas no distrito de Setúbal e por comparação com os preços de outras superfícies comerciais.

Lava loiça de maçã: Ideal para lavar a loiça à mão com um poder desengordurante suave.

Pastilhas para loiça all in one Platinum: Possuem um notável poder desengordurante para a máquina da loiça.

Detergente em spray: Permite limpar e perfumar em simultâneo a cozinha.

Detergente desengordurante: Uma passagem com o pano e adeus à gordura nas superfícies da cozinha.

Creme de limpeza: Não há sujidade que este produto de aroma a limão não limpe.

créditos: Lidl

Limpeza da casa de banho

Uma casa de banho suja é algo impensável. Neste particular há produtos que se apresentam somo essenciais quando toca à limpeza e desinfeção de um dos espaços da casa mais propensos a acumular bactérias:

Gel limpeza sanitário com lixívia: Alto poder de limpeza e desinfeção, devido à lixívia.

Gel limpeza sanitário fresh/forte: Um gel anticalcário que limpa e confere brilho à casa de banho.

Gel WC marinho/pinho: Enorme poder de limpeza aliado a um perfume rico e agradável.

créditos: Lidl

Detergentes para limpezas gerais

Todos temos em casa produtos que se prestam a uma infinidade de utilizações. São excelentes escolhas, dado o seu custo-benefício. No Lidl não faltam produtos para limpezas gerais, tais como:

Lava tudo: Um produto que se adequa a todas as superfícies, com um poder de limpeza duradouro.

Lava tudo brilhante: Com um perfume floral, deixa qualquer superfície a brilhar.

Spray multiusos com lixívia: Poupa-nos tempo pois permite limpar e desinfetar em simultâneo.

Vinagre de limpeza: Vinagre não existe apenas o de mesa. O vinagre de limpeza (também chamado de vinagre de álcool) é um produto muito económico com uma grande versatilidade no que toca a utilizações: Use-o para limpar o fogão, para remover manchas de tachos e panelas, branquear roupa e limpar vidros, entre outras utilizações.