Sandra Ramos, enfermeira de formação e de profissão e com experiência de campo em diferentes hospitais nacionais, mudou o rumo da sua vida profissional em 2006. Manteve a vontade de ajudar os outros, mas enveredou por novos caminhos. Realizou formações em homeopatia, medicina ayurvédica e em reflexologia, áreas onde tem vindo a aprofundar competências.

Entretanto, Sandra Ramos entregou aos escaparates o livro onde procura ajudar física e emocionalmente os leitores. “Os Segredos da Aromaterapia” (edição Manuscrito), sugere-nos dezenas de receitas domésticas, para o cuidado e beleza do cabelo, corpo, rosto, assim como para o bem-estar geral. Fadiga, herpes, insónia, tosse, estão entre as muitas questões às quais a autora dedica atenção no seu manual.

Com o SAPO Lifestyle, Sandra partilha fórmulas caseiras para cabelos secos, limpeza do rosto, hidratação de mãos e pés e cuidados com a barba.

Para que tudo se faça sem canseiras, a aromaterapeuta traz-nos, ainda, a receita para amenizar a fadiga: num difusor, coloque oito gotas de rosmaninho e quatro de eucalipto ou, se preferir, num lenço pingue duas gotas de cada um destes óleos e cheire-o regularmente.

Amaciador para cabelo seco

Vai precisar de:

Frasco de vidro

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de azeite virgem

8 gotas de óleo essencial de lavanda, hortelã-pimenta, rosmaninho ou gerânio

Como fazer?

Com a batedeira elétrica, bata o óleo de coco, o azeite essencial que escolher até obter um creme fofo. Aplique no cabelo seco, deixe atuar por 15 minutos e lave então a cabeça com um champô natural para cabelos secos.

Champô para os cabelos secos

Vai precisar de:

Frasco de vidro com doseador

60 ml de leite de coco

80 ml de sabonete líquido sem cheiro