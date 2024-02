Há uma incrível variedade de peixe congelado. Saiba como e onde escolher o melhor

Há muito que são conhecidos os benefícios para a saúde propiciados pelo consumo regular de peixe, como uma melhor memória, a prevenção de doenças cardiovasculares e o fortalecimento de ossos e dentes. O peixe é rico em gorduras boas, proteínas, vitaminas e conta com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Dentro dos métodos de conservação do pescado, há um que se destaca pelas qualidades que apresenta quando comparado com o peixe fresco. Trata-se do peixe congelado.

Porquê optar por peixe congelado?

Nutritivo: Quando falamos em disponibilidade e saúde, há que olhar para o peixe congelado. Para além do acesso ao pescado em qualquer época do ano, o processo de congelação não recorre a conservantes adicionais. O mesmo é dizer que as vitaminas e minerais mantêm a sua integridade no pescado. Também as gorduras boas, as proteínas e hidratos de carbono mantêm as suas qualidades tal como no momento da captura do peixe. Em suma, o peixe preserva por longos períodos as suas características, como a textura e o sabor.

Livre de contaminações: Acresce que este peixe apresenta um menor risco de contaminação. Porquê? Porque entre a captura e o momento de o levarmos à mesa o manuseamento do produto é mínimo.

Isto mesmo encontramos no peixe congelado disponível nas lojas Lidl. O peixe é ultracongelado em alto-mar, logo após a captura.

Redução do desperdício: No caso do peixe congelado podemos utilizar apenas a quantidade de que necessitamos para cozinhar, obstando à utilização do peixe inteiro.

Conservação ideal: Em loja, a conservação do produto faz-se à temperatura ideal e o consumidor tem uma certeza, a de encontrar no rótulo a identificação de todas as caraterísticas do produto. Também os fornecedores são auditados regularmente.

Certificações: Hoje, a questão da sustentabilidade está no centro das nossas preocupações. Sobre o mar pendem ameaças, nomeadamente a sobrepesca. No caso do Lidl, o pescado detém várias certificações, a saber: MSC – Marine Stewardship Council (fornecedores praticam uma pesca sustentável) e ASC – Aquaculture Stewardship Council (aquacultura com boa gestão dos recursos).

Saiba qual o peixe congelado que deve escolher para cada ocasião

Conhecidas as qualidades do peixe congelado, eis o que encontramos no Lidl

Bacalhau

De há uns anos a esta parte os portugueses diversificaram a forma como olham para o “fiel amigo”. É sabido que do bacalhau se fazem 1001 pratos. Hoje, também sabemos que para além do bacalhau seco a corte, também encontramos bacalhau embalado congelado e, neste particular, há uma grande variedade: posta média, posta tradicional, lombos, bacalhau desfiado; caldeirada, assim como o primo do oceano Pacífico do nosso bacalhau do Atlântico, o Paloco, nas opões desfiado e também em filetes.

Pescada

Um dos peixes mais multifacetados à mesa. Há dezenas de pratos deliciosos com base na pescada. No Lidl a oferta recai sobre embalagens de postas de pescada-do-Cabo de vários tamanhos, ideais para fritar ou cozer. Além disso, encontramos embalagens de filetes de pescada do cabo sem pele e lombos de pescada-do-Chile com pele.

Salmão

É inegável. Os miúdos adoram o salmão. No Lidl, o salmão congelado chega-nos em lombos com ou sem pele da marca Ocean Sea. Qualquer uma das embalagens contém quatro lombos.

Polvo, lulas, choco e pota

A mesa portuguesa adora moluscos marinhos em inúmeras formulações culinárias, dos guisados, aos cozidos e assados. Nas lojas Lidl encontramos várias espécies de moluscos marinhos, a saber: Choco limpo, lula limpa e polvo pequeno (menos de 1 Kg) e médio (de 1 a 2 Kg).

Camarão e outro marisco

Não há mesa petisqueira ou de festa que dispense o marisco. Este dá um toque especial a qualquer refeição. Para que dispensamos muito do trabalho que dá preparar um bom marisco, a solução passa por aquele que se apresenta na sua versão congelada. No Lidl encontramos embalagens de miolo de camarão (de vários tamanhos), cocktail de marisco, delícias do mar, entre outras variedades.

Peixe à posta

Esta é uma alternativa para quem gosta de ter controlo sobre aquilo que cozinha. O peixe à posta revela-se ideal para quando selecionamos o corte exato para a receita que idealizámos. Nas nossas lojas Lidl encontramos postas de pescada-do-Chile, maruca e bacalhau ultracongeladas e embaladas avulso.