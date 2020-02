Pimenta: “Aquece, provoca a urina, serve a digestão”

Esta especiaria, originária da Índia entre outras regiões tropicais, é das que se estima com utilização mais antiga e, desde sempre, uma das mais cobiçadas. Sobre os poderes da pimenta escrevia o médico Garcia de Orta, no séc. XVI: “Aquece, provoca a urina, serve a digestão (...). Socorre as mordeduras das feras, extirpa a criatura morta no ventre e crê-se que medita na natureza da mulher depois do parto, lhe tira a esperança de jamais emprenhar. (...) Bebida com as folhas macias do loureiro, sena as cólicas do ventre, incita e ajuda a digerir as carnes”.

A pimenta-branca e a pimenta-preta provêm do mesmo arbusto. Estas devem ser moídas na altura da refeição, pois a pimenta moída perde qualidade de aroma com o tempo. Para além da utilização culinária, a pimenta é um agente conservante de certos preparados de carne, como enchidos, mortadela, entre outros. Desde a Antiguidade que se sabe da sua utilização farmacêutica, com uma acção medicinal sobre um vasto leque de doenças.

Cravo: O bom amigo do hálito agradável

O cravo, ou como também se designa, cravinho, é oriundo das Ilhas Molucas (território que engloba a actual Indonésia). Desde a antiguidade é utilizado pelos orientais para conferir melhor hálito. Em certas regiões da Índia ainda hoje se atribuem propriedades afrodisíacas ao cravo.

A especiaria, com uma cor castanho-escura, é constituída pela flor completamente desenvolvida mas não aberta e encontra-se no mercado inteira ou em pó. O cravinho é utilizado directamente na culinária, para macerar caça, temperar couve-rouxa e aromatizar vinho quente ou ponche. O óleo de cravo é muito utilizado na cosmética e farmácia e as suas propriedades são conhecidas no tratamento de cáries dentárias.

Cardamomo: O estimulante da saliva

Planta originária das florestas húmidas da Índia e surge em altitudes de 700 a 1500 m. Durante algum tempo, o cardamomo foi uma especiaria apenas de consumo local colhida em pequenas quantidades. Na época, a Europa recebia apenas pequenos lotes e a planta colhia-se no seu estado natural. Com o aumento do consumo iniciou-se então a cultura regular.

A especiaria é o fruto ou as sementes secas, de cor castanha que atingem no mercado preços bastante elevados. É utilizado sob a forma de frutos ou sementes inteiras ou moídos. Os frutos, como agente aromatizante, empregam-se em panificação, em pastelaria e integram o pó de caril. Os árabes têm por hábito misturá-los no café. Em medicina é utilizado como estimulante da saliva e sucos gástricos e induz o apetite.

Canela: Um dos ingredientes do incenso