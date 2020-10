A doceira Mafalda Agante tem um novo livro, desta feita apresentando dezenas de receitas mais saudáveis, com ingredientes alternativos ao açúcar refinado e à farinha de trigo. “Doce e (mais) saudável”, inclui bolos, bolachas, panquecas, pudins, tortas e tartes para miúdos e graúdos.

Receitas com a assinatura do projeto “Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?” que nos deixa, aqui, três sugestões para diferentes momentos.

Torta de cacau

Uma receita que incluí massa fofa de cacau, recheada com um creme aveludado de chantilly (vegetal ou sem lactose) e pedacinhos de morangos frescos.

Quadrados de cenoura

O recheio destes quadrados de cenoura é uma perdição. Para mais o bolo fica húmido e macio.

Bolo de lima e iogurte na caneca

Um bolo de caneca muito fofo e de sabor fresco. Para "para gulosos com pouco tempo", como refere Mafalda Agante.