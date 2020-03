O sistema imunitário defende-nos de potenciais atacantes da nossa saúde, os vírus e bactérias nocivas, distinguindo-os dos agentes bons.

Quando há alterações ou está enfraquecido, o sistema imunitário começa a não distinguir os agentes positivos dos negativos, destruindo também o que é bom. O resultado passa por um corpo mais fraco, inflamado e com propensão para doenças auto-imunes, cancros, entre outras enfermidades.

A alimentação contribui, em muito, para o desempenho do sistema imunitário, munindo-o com os nutrientes necessários e de qualidade para que cumpra as suas funções. Fazemos a nossa parte quando ingerimos menos nutrientes tóxicos e inflamatórios, deixando os nossos anticorpos atuarem no que realmente é necessário.

Para fortalecer o sistema imunitário devemos atuar em três frentes essenciais: alimentação, estilo de vida e pensamentos. Assim, deixo abaixo várias dicas para proteger o nosso sistema imunitário.

Como proceder na alimentação?

- Retirar o açúcar: é um alimento altamente inflamatório e prejudicial ao sistema imunitário;

- Retirar os lacticínios: vão promover a produção de mucos e debilitar o funcionamento do sistema respiratório;

- Privilegiar alimentos biológicos e integrais;

- Reforçar o consumo de vegetais locais e fruta da época;