Descubra 3 receitas para passar apenas 15 minutos na cozinha a preparar o jantar

Um dos truques para ajudar a rentabilizar o tempo na cozinha é ter já cereais e leguminosas cozidas, prontas a usar, assim como alguns vegetais já lavados e cortados. Depois, será só juntar e finalizar a preparação. Aceita o desafio?

Experimente planear as suas refeições para a semana, reservando algum tempo para as deixar já pré-preparadas. Por exemplo: cozinhar os cereais, colocar as leguminosas de molho, cozer e conservar as leguminosas, assim como lavar e cortar os vegetais.

Agora... vamos às receitas?

Arroz de grão e romã

O Arroz de grão e romã é uma refeição completa em que, basicamente, temos que misturar, temperar e voilá!

Feijoada de cogumelos com bulgur amarelo

Esta Feijoada de cogumelos com bulgur amarelo é um conforto para a alma e para as papilas gustativas. Acompanhe esta feijoada com bulgur amarelo, ou seja, temperado com caril. Para preparar o bulgur basta colocá-lo numa taça, envolvê-lo com os temperos (sugestão: sal, caril e salsa seca) e cobrir com água a ferver. Tape a taça e deixe cozinhar a vapor. Quando a feijoada estiver pronta, o bulgur também estará pronto a servir.

Pataniscas de vegetais

Umas suculentas Pataniscas de vegetais bem nutritivas acompanhadas com uma explosão de cor dada pela com Salada roxa.