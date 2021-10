Sabia que o marmelo representa fortuna e fertilidade? Descubra-o assim como 2 receitas saborosas

O consumo regular de marmelo reveste-se de vantagens. Fruto que também oferece inúmeras possibilidades culinárias para além da tradicional marmelada.

- Elevada presença de vitaminas, nomeadamente a A, C, E e do complexo B.

- Reforço positivo de nutrientes como potássio, ferro, cobre, ácido málico e pectinas.

- A quantidade de fibra solúvel presente no marmelo é considerável, o que ajuda à absorção do colesterol e também ao funcionamento natural do intestino. De facto, o marmelo tem também uma ação antidiarreica, quando cozinhado, através da elevada presença de pectinas e taninos.

- O marmelo é também uma boa fonte de antioxidantes, com tudo de bom que nos trazem estas substâncias, como o combate aos radicais livres, reduzindo a incidência de doenças cardiovasculares, cancro e outras patologias graves.

- O melhor de tudo é ser baixo em calorias, com 39kcal por 100 gramas.

Foram também já estudados os efeitos positivos do consumo de marmelo em contextos de asma, constipações e bronquites. Como? Consumindo o marmelo cozido, sem açúcar, e comido o fruto e a água da sua cozedura.

E como comer os marmelos para além da tradicional marmelada? Cozidos, assados, estufados. Atenção que os marmelos não devem ser comidos crus, pois são de difícil digestão pela grande concentração de fibra e pectinas.

E agora deixo-lhe duas sugestões de receitas bem deliciosas para tirar partido da época do marmelo, ora veja.

Chutney de marmelo. créditos: Green Smiles

Chutney de Marmelo, este condimento é delicioso e muito versátil. Pode usar como patê para snack ou como complemento principal numa salada ou assado.

Tem um delicioso contraste de sabores agridoce, através do doce do marmelo, da canela e da maçã em contraponto com o picante da pimenta e do gengibre.

Adoro barrar este chutney numas tostas ou então adicioná-lo como condimento a uma salada ou mesmo a uns verdes escaldados (quando não apetece comê-los assim simples).

Assado de legumes e marmelo. créditos: Green Smiles

Assado de Legumes e Marmelo? Pois claro que sim.

É sinónimo de um acompanhamento reconfortante e delicioso. O marmelo dará um toque doce outonal, bastante suave e doce, o que se transforma no toque perfeito para juntar ao mix de legumes que mais gostar.

Esta receita tem os meus legumes base: abóbora, nabo, cebola e cenoura, ideais para serem consumidos agora na altura do Outono. Na verdade, fica óptimo também com brócolos ou cheróvias (ou cenoura branca), por exemplo.

É daquelas receitas que não dá trabalho nenhum, é descascar e pôr no forno, e rende imenso. Pode fazer logo para vários dias.