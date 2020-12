A lasanha de frango, cogumelos e queijo derretido que tem mesmo de provar

No forno, as camadas de lasanha vão fundir-se com os queijos e o molho branco. Fica uma delícia.

Galette integral de abóbora e cogumelos com queijo fresco de ovelha

Agora que os dias são mais curtos e frios, nada como um jantar rápido, mas com a calidez dos melhores ingredientes do outono, perfeitamente combinados com o delicioso queijo fresco de ovelha.

Creme de cogumelos e coco

É tempo de cogumelos e de cremes reconfortantes. É tempo de desfrutar do melhor da estação numa taça.

Cogumelos recheados com broa e coentros

Não há como recusar uns cogumelos de bom recheio, queijo fundido sobre a broa e um refogado com azeite, alho e broa.

Cogumelos Shitake à Bulhão Pato

A nutricionista Lillian Barros partilha connosco uma receita que propicia reforço imunitário e coadjuva na luta contra o colesterol.