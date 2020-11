Com as iluminações de Natal a ganharem luz nas cidades, é altura de começar a pensar nas lembranças que irá distribuir pela família e amigos. Se há oferta que gostamos de receber é aquela que nos adoça o paladar, certo?

Ponha mãos à obra e ofereça um kit de bolachas caseiras. Aceite as sugestões de receitas que lhe deixo:

Biscoitos de aveia e alfarroba

Biscoitos que são uma ode ao sabor do “chocolate” português, a alfarroba. Sem glúten, estes biscoitos têm uma textura suave por dentro e crocante por fora. O carácter estaladiço do biscoito, misturado com a suavidade do interior, é a fórmula de sucesso, seja com sabores mais simples, ou mais complexos, com pepitas de chocolate, frutos secos ou mesmo recheio de doce de fruta, por exemplo.

Muito fáceis e rápidos de fazer, estes biscoitos conservam-se por várias semanas numa caixa ou frasco hermeticamente fechado. Pode também fazer variações no sabor, adicionando raspas de limão ou laranja, nozes ou amêndoas laminadas. Parece-lhe bem? Consulte a receita completa aqui.

Bolachas de alfarroba. créditos: Green Smiles

Bolachas de frutos secos e laranja

Bolachas de frutos secos e laranja, ideais para ajudar a aproveitar alimentos que temos na despensa, formulando uma mistura deliciosa. Ficam altamente crocantes e saborosas. A receita é só misturar, moldar e levar ao forno. Mais simples é impossível.

Para aprender a fazer mais opções de bolachas e biscoitos - doces e salgados - ainda vai a tempo de se inscrever no workshop Green Smiles. A 21 de novembro, das 10h30 às 12h30, confecione oito receitas (cinco doces e três salgadas) de bolachas e biscoitos, aprendendo também qual a diferença entre estes. Com o valor de 20 euros, os participantes terão direito a assistir ao workshop online, acesso ao vídeo para ver posteriormente quantas vezes quiser, e também ao menu com todas as receitas passo a passo. Mais informações no e-mail hello@greensmiles.pt