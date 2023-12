Com a aproximação do Natal coloca-se a pergunta: "O que levar à mesa no que toca a doces?" Procuramos a tradição, mas também inovação. A resposta está nestes doces de Mafalda Agante do projeto "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?"

Bolo-Rainha, uma sugestão do blogue "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?"