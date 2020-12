Rabanadas delícia com doce de ovos

Preparação

Rabanadas: bater as claras em castelo e reservar. Colocar num tacho o leite com a casca de limão, deixar ferver e verter num prato fundo. Mergulhar as fatias de pão no leite até ficarem ensopadas, passar nas claras batidas em castelo e fritar em óleo até ficarem douradas dos dois lados.

Colocar num prato com papel absorvente.

Doce de Ovos: levar ao lume a água com o açúcar, deixar ferver até aos 106 ºC (ponto de cabelo). Colocar as gemas numa taça e rebentar com uma faca. Misturar na calda de açúcar e levar novamente ao lume, até engrossar, em movimentos "vai e vem" (e não em círculo), sempre a mexer o fundo do tacho, para que o doce de ovos fique liso e uniforme.

Verter numa taça para arrefecer.

Colocar as rabanadas num prato, servir com o doce de ovos e polvilhar com canela.