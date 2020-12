Bolo de Natal

Preparação

Misturar as sultanas com a raspa de laranja e o brandy. Reservar.

Pré-aquecer o forno a 200 °C.

Untar uma forma com manteiga e polvilhar com farinha. Bater a manteiga com o açúcar e os ovos. Juntar o leite condensado, as sultanas, a canela, o cacau e as nozes. Misturar a farinha.

Levar ao forno durante 50 minutos.

Deixar arrefecer e desenformar. Polvilhar com açúcar em pó e decorar com as frutas cristalizadas (facultativo).