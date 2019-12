Bolo-Rainha

Preparação

Dissolver o fermento no leite. Colocar a farinha numa bancada, abrir uma cavidade e juntar o açúcar, os três ovos, a manteiga e a raspa de laranja, amassar à mão e juntar o fermento com o leite. Amassar novamente, juntando os frutos secos (reservar alguns para decorar), o vinho e o brandy.

Fazer uma bola e colocar numa taça grande, cobrir com um pano e deixar levedar, num sítio quente, até dobrar de tamanho (uma vez que este bolo fica gigante, podem dividir a massa e fazer dois bolos).

Fazer uma rosca e colocar num tabuleiro forrado com papel vegetal. Cobrir com um pano e deixar levedar 30 minutos. Pincelar com gema batida e decorar com os frutos secos que reservou.

Vai ao forno, durante 35 minutos, a 175 ºC. Deixar arrefecer, pincelar com geleia (aquecida no micro-ondas) e decorar com açúcar em pó.