Em maio de 2023 criou a Pura: uma marca de slow living especializada em vestidos. O que a levou a apostar nesta peça de vestuário feminina?

Pela dificuldade, enquanto consumidora, de encontrar peças leves, de qualidade, que perdurassem no tempo e sobrevivessem a tendências. Acreditei que fosse trazer ao mercado uma oportunidade para as mulheres repensarem também o seu consumo, muito motivado culturalmente pelo consumo desenfreado, debruçado no fast-fashion e, portanto, que questionássemos a forma como escolhemos consumir e como escolhemos compor o nosso guarda-roupa. Estas foram as principais motivações para acreditar que a Pura seria uma mais-valia no mercado português.

Ter uma marca de moda, feita por mulheres para mulheres, sempre foi um sonho?

Sempre foi um sonho, precisamente por sentir algumas dificuldades em encontrar peças elaboradas e constituídas por uma matéria-prima que perdurasse no tempo pela sua qualidade, que conseguisse sobreviver aos anos e que conseguisse destacar-se pela sua elegância e sofisticação. Aquilo que eu sinto é que uma peça Pura é capaz de destacar a beleza de cada mulher e de cada corpo. Ver este sonho realizado tem sido uma das recompensas mais gratificantes do meu trabalho, da minha dedicação e do meu empenho quando decidi criar a Pura e fazer crescer esta marca.

PURA COLEÇÃO PRIMAVERA- VERÃO 2025 créditos: editta studios

De que forma é que a Pura se distingue das outras marcas nacionais de slow living que já existem no mercado?

Acredito que nos distinguimos, sobretudo este ano essencialmente, porque trabalhamos apenas com linho certificado, que era uma ambição já estabelecida pela equipa. Esta certificação serve para mantermos o nosso pilar que é a sustentabilidade, aliada à qualidade do linho, onde trabalhamos apenas com linho premium, e à elegância, onde o corte é o ADN da marca. Basicamente, um corte que sobrevive às tendências, que acompanha a beleza de um corpo feminino, mantendo sempre a cereja no topo do bolo, que é a simplicidade que a marca respira.

A Pura é, para si, a definição de elegância?

É e eu combino a elegância com a simplicidade. Acredito que a simplicidade se destaca e nós conhecemos muito bem o famoso lema less is more [menos é mais]. Enquanto mulheres que também vivemos e evoluímos, acho que a maturidade nos traz esta sabedoria em que realmente a beleza não precisa de muito, não precisa de uma grande confusão visual. Eu sou fã de tudo muito clean, organizado, e uma mulher que transmite e que impacta por estes traços distingue-se, e vive confortável nesta pele feminina, de requinte e de se tornar mais discreta e, ao mesmo tempo, presente. Para mim, é a grande vantagem da marca. Uma peça Pura traz um lado mais discreto, mas, ao mesmo tempo, há um je ne sais quoi de elegância, de requinte, de sofisticação, que não passa despercebido.

Quais os maiores desafios em gerir uma marca de moda 100% portuguesa tendo em conta o compromisso ético e sustentável que a Pura assume?

Os maiores desafios de ter uma marca 100% produzida em Portugal estão na desconstrução do valor de cada peça que é apresentada ao mercado. A desconstrução passa por um exercício que é ‘de onde vem a matéria-prima’, ou seja, os fornecedores, ‘quais os certificados que conseguimos trabalhar este ano’, ‘de que forma é que as peças são elaboradas?’, ‘quem é que é a mão de obra?’, ‘de que forma é que é remunerada esta mão de obra? De uma forma justa, digna e equilibrada?’, ‘De que forma é que a peça chega até às mãos do consumidor?’… É toda a experiência que está envolvida e, portanto, é importante desconstruir o valor associado a cada peça, para garantir que há aqui um valor que é justo, que é respeitoso e que justifica um investimento no momento de fazer esta escolha. Para mim o grande desafio é, realmente, a desconstrução do valor final.

Apesar de se destacar pela sua leveza e conforto, o linho é um tecido tradicionalmente associado ao verão. O que a fez apostar única e exclusivamente nesta matéria-prima?

Foi a sustentabilidade da produção de linho, o facto de ser um dos materiais mais leves e mais adequados para vestirmos no verão, a sua versatilidade para se enquadrar em diversos contextos e ambientes e, ainda, a possibilidade de trabalhá-lo em tons diferentes. Neste caso começámos nos primeiros anos com o branco, com o preto e com o verde, mas temos uma perspetiva de alargar estes tons a médio e a longo prazo.

PURA COLEÇÃO PRIMAVERA- VERÃO 2025 créditos: editta studios

A coleção é composta por 14 modelos de vestidos que vão dos curtos e compridos aos recortados e assimétricos. Qual o seu item preferido e porquê?

É uma questão difícil, não tenho um que destaque como o meu preferido e, pelo menos eu, acredito que a beleza da marca passa por oferecer modelos em que cada um é o meu preferido. Não há nenhum modelo que chegue ao mercado e que não esteja neste meu topo de favoritos. Todos eles são vestidos que eu sei que, de cada vez que os visto, me sinto bem, me sinto elegante, me sinto feminina, me sinto favorecida. São vestidos pensados para valorizar o lado feminino das mulheres e, portanto, toda a coleção é a minha preferida e espero continuar assim, a ser muito fiel a este critério de só trazer para o mercado aquilo que realmente eu tenho a certeza de ser uma aposta ganha.

Que tipo de mulher é que tem em mente ao criar cada um dos modelos da coleção? Como descreve a mulher Pura?

Uma mulher que repense o seu consumo, que seja criteriosa no momento de escolha e que tenha em conta critérios como qualidade, durabilidade, a intemporalidade da peça. Que seja uma mulher que privilegie a qualidade e que privilegie ter um guarda-roupa sóbrio, simples, mas que tenha a certeza de que, em cada escolha, está assegurado o seu lado feminino, o seu lado elegante e requintado e que não terá de se esforçar para atingir essa beleza que está aliada à simplicidade das peças Pura. Uma mulher que não precisa de estender o seu guarda-roupa, mas saber que as peças que lá estão, combinadas com acessórios diferentes, calçados diferentes, uma clutch ou uma mala de praia, consegue o look certo para diversos contextos.

Todos os modelos de vestidos primam pela simplicidade e elegância do seu design. Estas peças foram feitas para viver no armário feminino durante muitos anos?

Quando aliamos qualidade, intemporalidade e tons que acompanham tendências e que sobrevivem às modas que são ditadas a cada ano, são precisamente para sobreviverem durante muitos anos. Espero que, a cada ano, cumpra o seu compromisso de favorecer a elegância, de projetar o lado feminino que todas nós vestimos e trazer este requinte que nunca passará de moda e que será sempre o nosso grande foco: fazer com que uma peça Pura permaneça durante muitos anos no armário de uma mulher.

Os modelos da Pura são exclusivos e irrepetíveis?

A Pura surgiu no mercado há três anos e hoje temos um ADN tão distinto que um vestido da marca se consegue identificar no momento em que se apresenta. Temos algumas situações de clientes que nos abordam por terem sido identificadas com um vestido Pura em diversos contextos e enquadramentos. Sabemos que é um vestido que sobressai pelo seu corte diferenciado, pela sua elegância e, portanto, diria que por esta exclusividade não é uma peça que se encontre no mercado fast-fashion, não é uma peça que se encontre com alguma facilidade. A forma como é feita a nossa modelagem, como é feito cada corte, são muitas horas de dedicação e de trabalho para um corte que vai assentar no corpo, que vai sobressair as formas da mulher no seu melhor formato e, portanto, acreditamos que esta exclusividade é, assim, um dos pilares mais importantes. Trazemos também coleções muito pequenas motivadas pela certeza de que os modelos que existem na marca são modelos que funcionam, que se adaptam a todos os corpos, a diversos contextos e são a peça perfeita para vivermos o nosso verão.

PURA COLEÇÃO PRIMAVERA- VERÃO 2025 créditos: editta studios

O preto e o branco são, até agora, as cores predominantes da Pura. Está nos planos da marca alargar a sua paleta a outros tons neutros?

Faz parte dos nossos objetivos trabalhar com outras cores. No ano passado lançámos pela primeira vez com o verde khaki. É uma cor que funcionou e que continua a funcionar muito bem. É uma cor do verão, que se adapta e se enquadra em ambientes de praia, de cocktail, de casamentos. Isto também foi uma motivação nossa, e pelo feedback muito constante e unânime que recebemos, decidimos criar os mesmos vestidos noutras cores para serem uma opção para eventos de cerimónia, em que o branco e o preto estão dispensados. Sem sombra de dúvida que faz parte dos nossos objetivos continuar a alargar estes tons sempre dentro de critérios como elegância, nobreza, sofisticação e algum requinte.

A diversidade corporal é uma prioridade para a Pura? Os modelos são desenhados de forma a valorizar diferentes silhuetas?

A diversidade corporal é uma prioridade para a Pura e tem sido também um princípio para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento ter em conta diversos corpos. No primeiro ano de arranque de produção foi um ano de absorver o mercado, sentir o feedback, sentir quais é que são as necessidades das consumidoras portuguesas, no segundo ano tornamo-nos uma marca mais integrativa, com tamanhos que se estendem do XS até ao XL, e agora no terceiro ano trabalhamos em modelos para mulheres com corpos também muito magros ou mais largos, mulheres que merecem sentir-se confortáveis numa peça que potencie também as suas formas e que traga confiança. A nossa principal preocupação é que cada peça fique verdadeiramente encaixada, quase como se tivesse sido costurada à medida de cada corpo e estamos muito felizes porque, no nosso último ano, temos uma grande fatia de consumo que abrange o L e o XL, o que acaba por projetar a Pura também como uma marca integrativa no que toca à diversidade de corpos.

Tendo em conta a sazonalidade do linho, a marca tem a intenção de apostar na produção de peças que podem usadas no inverno?

Um dos nossos grandes objetivos com esta coleção de primavera-verão 2025 foi poder continuar a estendê-la com a entrada do outono. Temos um conjunto de colete e calção, sendo que projetamos desenvolver um blazer para dar continuidade à utilização deste conjunto nas épocas mais frescas, como novembro e outubro, e também o desenvolvimento de umas calças. Podemos combiná-lo com peças que já integrem o nosso guarda-roupa, como uns jeans com colete, uns jeans com blazer ou umas calças ou uns calções com outra peça que seja de qualidade, com uma caxemira ou uma boa malha. Portanto manter sempre este less is more bem combinado entre si.

Quais as principais inspirações para a coleção primavera-verão 2025?

A inspiração mantém-se fiel às inspirações anteriores. Aquilo que eu quero que a Pura desenvolva é que continue assente em pilares como a durabilidade das peças e qualidade da sua matéria-prima essencial. Este ano conseguimos trabalhar com um linho certificado, portanto estamos cada vez mais seguros da qualidade que oferecemos ao consumidor. A elegância de cada peça, o corte bem feito, com algum requinte ao mesmo tempo que não perde a sua simplicidade, com peças sóbrias, leves e versáteis para vários contextos do dia a dia, contextos de verão, de idas à praia, de almoços a ver o mar, jantares, cocktails, tudo aquilo que um bom verão nos convida a viver.

PURA COLEÇÃO PRIMAVERA- VERÃO 2025 créditos: editta studios

Que novidades é que podemos esperar esta temporada em termos de modelos e cores?

Nesta coleção apostámos numa coleção mais reduzida, mas mais assertiva. Temos dois modelos compridos, um modelo mais vaporoso de alças com recorte na zona do peito e com efeito cintado para favorecer a silhueta feminina e uma versão também comprida, mas com mangas abalonadas, com efeito cintado e também comprido, mas com opção de botões para, num contexto mais de praia, ele poder ser aberto e mantermos uma pele mais exposta ao sol. Também podemos adequá-lo para ambientes mais formais, por exemplo, de trabalho, em que o podemos manter todo apertado, com as mangas recolhidas até ao pulso, mantendo uma manga comprida, com uma pele mais protegida. Temos também a novidade de um conjunto, que é um colete com calções, uma aposta para depois ser combinada com outras peças que já existam no nosso guarda-roupa.

Estamos com a perspetiva de, em setembro e outubro, criar um blazer para combinar com o conjunto de calções e colete e também, num futuro próximo, desenvolver dois modelos de calças e um macacão. O macacão, acreditemos que também vai ser uma boa aposta porque tem um corte de blazer, mangas compridas e um cinto que é removível. Tem também um colchete onde conseguimos mantê-lo com um decote mais exposto para um ambiente de praia, bar ou piscina. Ou então, mais formal, onde ao recolher o colchete este fica com um corte de camisa e dá a entender que temos uma camisa e uns calções. Estamos muito felizes e muito seguros nestas apostas.

A Pura está prestes a completar dois anos de vida. Qual o balanço que faz deste período? E que planos tem para futuro da marca?

Os planos para o futuro da marca desdobram-se em vários objetivos. Um dos nossos focos é sempre proporcionar anualmente uma experiência que traduza e consiga refletir todos os valores da marca. No ano passado com um evento na Comporta e este ano com um evento no Verdelago, no Algarve, que nos acolheu precisamente por combinar todo o seu ADN com a marca da Pura e, portanto, este nosso foco vai continuar debruçado sobre este momento que é bastante importante para o posicionamento da marca. A internacionalização é também um dos nossos focos e uma das nossas grandes ambições. Pretendemos continuar a desenvolver e a proporcionar experiências e que a Pura seja essencialmente uma marca de experiência, e não apenas de consumo por impulso. Uma marca que apele à reflexão, onde possamos questionar de onde vem aquela peça, de que forma é que este linho é produzido e daí a nossa satisfação ao conquistar este certificado de sustentabilidade e de continuar a ser uma marca que se distingue no mercado pela qualidade que proporciona.

