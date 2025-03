A coleção Primavera-Verão, A Big World da marca portuguesa de roupa de bebé e criança inspira-se na visão curiosa das crianças.

Na Big World dominam os tons pastéis e cores felizes e os designs singulares incluem cogumelos, flores de diferentes tamanhos, girafas que tocam o céu, crocodilos simpáticos e gelados gigantes.

"Queremos captar a essência do que é ser criança, um estado de constante descoberta e transformação", explica Carla Caetano, CEO da marca. "Cada peça é desenhada para permitir que as crianças explorem o mundo à sua maneira, com liberdade, amor, cor e muita diversão".

Disponível para recém-nascido (0 aos 12 meses), bebé (12 meses aos 3 anos) e criança (3 aos 10 anos), a coleção reparte-se em dois grandes momentos: primavera e verão.

Big World: a nova coleção da Knot para a pequenada que celebra a criatividade e imaginação créditos: Divulgação

A coleção de primavera inclui peças para a transição de estação, como camisolas de manga comprida, calças de ganga e sarja, jardineiras e vestidos, e ainda t-shirts e camisas, com e sem folhos, garantindo conforto e versatilidade para todas as ocasiões.

A coleção de verão, que será lançada nos próximos meses, apresentará peças frescas e leves, como vestidos, t-shirts, calções, fatos de banho e calções de banho.

Como em todas as coleções, estarão disponíveis combinações de "matchy-matchy" de menino e menina, para looks de irmãos, primos ou amigos. A marca irá também apresentar edições limitadas para celebrar as datas mais importantes em família, como o Dia do Pai, Dia da Mãe e Dia da Criança.

Com o lançamento da nova coleção, a Knot reforça o seu compromisso em criar peças com materiais de elevada qualidade, garantindo o toque macio e conforto, bem como o design exclusivo que caracteriza a marca, e que permite que as crianças brinquem e descubram o mundo à sua volta.

A Knot continua a apostar num futuro mais sustentável. As coleções de anos anteriores estão disponíveis no site da marca, na secção Outlet, e nas lojas Knot Alvalade e Knot Porto Foz. A marca também incentiva a devolução de peças que já não são utilizadas, através do projeto RE.LOVE. Pode entregar as peças nas lojas ou enviá-las para a sede, em Famões, Lisboa. Depois de avaliadas, as peças são lavadas, etiquetadas e vendidas online. Ao devolver peças, recebe saldo Knot+, conforme o tipo de peça e 5% das vendas deste projeto revertem para a Fundação do Gil, conforme explica o comunicado.