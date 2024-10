A Knot tem mais de 15 anos de atuação no mercado. Como é que a marca evoluiu e se adaptou ao longo dos anos?

Desde o início, há 16 anos, a nossa missão tem sido criar momentos memoráveis em família. Para isso, criamos coleções com histórias, que promovam conversas dentro de casa, materializadas em peças de base clássica com um twist de design arrojado, por meio da composição de cores e padrões únicos. Com prints divertidos e muitas vezes didáticos, alimentamos o imaginário dos mais pequenos, sempre com a garantia da qualidade das peças. Desta forma, as mesmas podem passar de geração em geração, reforçando também a tradição no seio familiar – a peça que passa para o irmão, depois para o primo, e assim sucessivamente. Para garantir o máximo conforto, utilizamos predominantemente materiais naturais, protegendo a pele dos bebés e das crianças, e sempre valorizámos a produção local, o que nos permitiu, desde o início da Knot, assegurar a qualidade das peças – uma das características mais marcantes da marca.

Para nos adaptarmos ao mercado, investimos em inovação tanto nos materiais – como a lã merino – como nos processos produtivos através dos nossos parceiros de produção. Para além disso, atentos ao ritmo acelerado do mundo, lançámos projetos relevantes, como o Memories (peças de coleções anteriores com excedente de stock a preços inferiores) e o Re.love (roupa Knot em segunda mão). Ao longo deste percurso, temos seguido as preferências dos clientes, mantendo sempre a nossa identidade. Também abraçámos o digital, expandindo a nossa presença online, o que nos permitiu alcançar um público mais vasto, nomeadamente a nível internacional. Acreditamos que esta combinação entre tradição e inovação tem sido a chave para a nossa longevidade no mercado.

A marca é conhecida por criar roupas que contam histórias. De que forma essa filosofia se reflete nas coleções e na sua identidade?

Na Knot, procuramos que as coleções abordem temas relacionados com a infância, tornando-as cativantes do ponto de vista estético para os mais pequenos, seja por meio de desenhos, padrões ou cores, e, em simultâneo, interessantes para os pais do ponto de vista educativo. Assim, de forma lúdica, os pais ou cuidadores têm a oportunidade de introduzir temas de grande relevância no dia a dia das crianças.

A coleção outono-inverno 2024, Wanna Play?, é um exemplo disso. A coleção trata de ser desportista, de partilhar emoções, perseguir objetivos individuais e sonhos coletivos. Através deste tema, podem ser abordadas questões como a inclusão, o espírito de equipa, como lidar com a tristeza nas derrotas e como partilhar a alegria nas vitórias. Além disso, a imaginação é estimulada através dos desenhos — um crocodilo a jogar ténis ou uma tartaruga a andar de skate, que à primeira vista pode parecer bizarro, permite, na verdade, que a criatividade das crianças seja explorada. Nas peças para recém-nascido ou bebé, animais e cores, por exemplo, podem ser importantes para captar a atenção ou para as primeiras palavras.

O segredo do sucesso da Knot. créditos: Divulgação

O dia a dia dos mais pequenos e como eles observam o mundo serão sempre um dos nossos principais focos no desenvolvimento das coleções, além, claro, da qualidade dos materiais e do conforto em cada movimento. Procuramos criar roupa que evoca memórias de infância, que captura a alegria das pequenas coisas e que se inspira na simplicidade da vida familiar. Cada peça é desenhada para ser confortável e funcional, mas também para transmitir emoção e simbolizar experiências que se tornam parte da identidade de quem as veste, para existir uma identificação do lado do consumidor.

Recentemente, lançaram a coleção "Wanna Play?". O que a inspirou e como se relaciona com a mensagem de redescobrir a magia do brincar?

Como mencionado anteriormente, todas as coleções da Knot procuram explorar temas relacionados com a infância e a perspetiva das crianças. “Wanna Play?”, ou em português, “Vamos brincar?”, reflete precisamente isso. Esta é uma pergunta que ouvimos frequentemente as crianças fazerem a todos com quem interagem, sejam familiares ou pares. São palavras que, vindas delas, podem parecer simples, mas muitas vezes exigem coragem e têm o poder de mudar o rumo da vida (metaforicamente falando). As experiências vividas na infância moldam os adultos em que nos tornamos. Brincar é essencial para o desenvolvimento e crescimento, e por isso acreditamos na importância de incentivar as crianças a brincar muito – com os adultos a darem o exemplo e a não se excluírem dessa equação.

Além disso, através deste tema, podem ser abordadas questões como a inclusão, o espírito de equipa, a forma de lidar com a tristeza nas derrotas e como partilhar a alegria nas vitórias, bem como o cuidado pelo outro.

O segredo do sucesso da Knot. créditos: Divulgação

Porque é que a Knot considera fundamental incentivar a criatividade e a imaginação das crianças através das peças de roupa? Como isso se traduz em designs específicos?

A criatividade e a imaginação podem salvar-nos de muitas situações desafiantes. Ser capaz de encontrar soluções e ter uma mente aberta que nos permita ver além do óbvio, pode ser uma verdadeira salvação em várias fases da vida. E quanto mais cedo desenvolvermos essa capacidade, mais autêntica e natural ela se torna. Além disso, a vida torna-se muito mais interessante e divertida quando conseguimos imaginar, sonhar e ver o mundo a partir da nossa própria perspetiva, mas sempre com a capacidade de não nos tornarmos individualistas.

Este "incentivo" à imaginação está presente em muitas das nossas peças. Por exemplo, nesta coleção temos uma tartaruga a andar de skate e a ouvir música. Se explorarmos esse tema com uma criança, facilmente criamos uma história: para onde vai? O que vai fazer? Que música está a ouvir? É claro que, para quem tiver tartarugas de verdade, cabe aos pais/cuidadores explicar que não devemos colocá-las em skates (risos).

O que distingue a marca de outras? Quais são os elementos que tornam as vossas peças únicas no mercado de moda infantil?

Para além da qualidade dos materiais, que assegura a durabilidade das peças para serem passadas de geração em geração, o design das nossas coleções destaca-se por ser intemporal, mas, ao mesmo tempo, atual, nas cores e padrões. As peças apresentam detalhes criativos e combinações originais de padrões e cores, mantendo sempre um equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo.

O segredo do sucesso da Knot. créditos: Divulgação

Como a Knot incorpora a tradição portuguesa nas suas coleções? Como esses elementos se manifestam nos designs ou na escolha de materiais?

Os nossos produtos são desenhados e produzidos em Portugal, o que tem um peso significativo tanto a nível nacional quanto internacional. Cada vez mais os portugueses valorizam a origem dos produtos, reconhecendo a importância do “Made in Portugal”. Internacionalmente, a qualidade dos produtos nacionais é reconhecida, o que fortalece a nossa presença em mercados estrangeiros.

Além disso, ocasionalmente, fazemos parcerias de co-branding com outras marcas nacionais, criando uma rede de apoio mútuo e reforçando a nossa identidade local. A inspiração na cultura portuguesa também desempenha um papel fundamental nas nossas coleções. Um exemplo disso é a coleção de verão 2024, Afeto, inspirada na importância do campo e do mar nas tradições portuguesas, como a agricultura e a pesca. Esses elementos refletem-se tanto nos designs quanto na escolha dos materiais, que evocam o estilo de vida e as tradições enraizadas no nosso país.

Quais são os planos da marca para o futuro em termos de coleções e inovação?

Estamos atentos ao mercado e procuramos acompanhar as tendências da indústria, mas sem cair na tentação de fazer tudo como os outros fazem. Encontrar esse equilíbrio nem sempre é fácil, mas o nosso objetivo não é ser "apenas" mais um player. Queremos manter-nos fiéis à identidade e personalidade da marca, focando-nos nas necessidades e preferências dos nossos consumidores.

Por exemplo, as novas gerações já demonstram uma preferência crescente por moda sustentável e de qualidade, em vez de fast fashion. Procuram materiais naturais, peças que possam ser reutilizadas, ou emprestadas. Contudo, acreditamos também que o consumidor, por vezes, gosta de ser surpreendido e não quer ser ele a ditar todas as tendências. Isso abre espaço para arriscarmos e oferecermos algo mais diferenciador.

O segredo do sucesso da Knot. Carla Caetano, CEO Knot créditos: Divulgação

De que forma a Knot permite que as crianças expressem a sua individualidade através das roupas? Como as histórias que as peças contam contribuem para isso?

A partir dos dois ou três anos, as crianças já começam a reagir à roupa que vestem. Muitas já querem escolher o que usar e podem até fazer “birra” se não vestirem o que desejam. Isso é uma forma de expressarem a sua individualidade. À medida que crescem, passam por diferentes fases, seja nas preferências pelos modelos das peças ou pelos desenhos e padrões.

Como nos vestimos diz muito sobre nós e também nos dá confiança. Muitas pessoas têm uma peça de roupa favorita que usam em momentos em que precisam de se sentir mais seguras, porque sabem que aquela peça não vai falhar. Com as crianças, é o mesmo. Elas começam a manifestar as suas preferências desde cedo, sendo que, claro, os gostos vão mudando ao longo da vida e das diferentes fases que atravessamos.

As histórias contadas pelas peças também desempenham um papel importante, pois as crianças acabam por escolher aquilo com que mais se identificam — seja uma peça com o seu animal favorito ou com uma frase específica que lhes chama a atenção.