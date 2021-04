Arroz doce cremoso

O arroz doce de textura macia não tem segredos, antes alguns simples passos na confeção que todos podemos seguir. Este, fica irresistível.

Pudim de chia com lemon curd

Preparar um pudim de chia é simples e só pede paciência para aguardar o tempo de frigorífico. A cobertura, um delicioso lemon curd, faz a diferença nesta receita com autoria de Alida Remtula, do blogue "No Cheat Day".

Pudim de iogurte super fácil e delicioso

Quem gosta de pudim? Este fica com um ligeiro sabor a iogurte e leite condensado, além de ser muito aveludado e fácil de fazer.

Mini tartes de maçã em 20 minutos

Estas mini tartes de maçã preparam-se em pouco mais de 20 minutos e são deliciosas. A cobertura lembra-nos um crumble. O recheio desfaz-se a cada colherada.

Gelatina de morangos e leite condensado

Uma sobremesa fresquinha e deliciosa para fazer no liquidificador.