Os gelados magros de morango com 2 ingredientes

Preparação

Coloque os iogurtes num recipiente.

Adicione o queijo quark e bata ligeiramente com umas varas de arame, até estar tudo bem integrado.

Divida o creme pelas formas de gelado, tape e coloque o pauzinho.

Leve ao congelador para solidificar, de preferência de um dia para o seguinte.

Notas: Quando distribuir o creme pelas formas, alterne com um pouco de sumo concentrado de frutos vermelhos ou gelatina (fria). Adicione pedaços de fruta fresca, reduzindo a quantidade de queijo e de iogurte. Para desenformar, mergulhe as formas durante alguns segundos num recipiente com água bem quente. Depois de desenformados, passe os gelados por bolacha triturada, frutos secos ou chocolate ralado.

Experimente fazer com outros sabores.