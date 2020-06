Quando ouvimos “nódoa de vinho tinto” ficamos em pânico, mas, na realidade, existem várias soluções para resolver esse problema – umas mais originais do que outras.

Para que possa desfrutar do seu vinho sem preocupações, a PMC Wine & Food traz-lhe 5 dicas de como remover este tipo de nódoas.

1. Rapidez é a chave

O mais importante de tudo é limpar o excesso enquanto a mancha ainda é recente e não está totalmente seca.

Para isto tem várias opções: limpar com um guardanapo, lavar com água quente e sabão para diluir e “desprender” o vinho, ou colocar um pouco de sal na mancha durante 5 minutos para que sugue o líquido.

2. Saiba que tipo de tecido sujou

E como? Através da etiqueta. Consulte as instruções de lavagem na mesma antes de tentar remover a nódoa, uma vez que existem tecidos mais delicados, como a seda ou o couro, que só podem ser lavados com limpeza a seco e aí terá mesmo de levar a peça a um serviço profissional.

3. Recorra a um tira nódoas

É a resposta mais óbvia. Depois de absorver o excesso, recorra a um tira nódoas e siga com atenção as instruções de utilização do mesmo, aplicando-o no tecido manchado e ainda húmido.

Depois, deve lavar a peça como faz habitualmente na sua máquina de lavar roupa – atenção, não deve utilizar uma temperatura superior a 30 graus, sob pena de alastrar a nódoa.

4. O truque do detergente e da água oxigenada

Quem experimentou jura que funciona. Para utilizar este truque basta usar duas partes de água oxigenada para cada parte de detergente e aplicar a mistura na peça de roupa em questão.

Ao fazê-lo deve começar quase imediatamente a ver a mancha de vinho tinto a desaparecer.

5. Vinagre de vinho branco e detergente da roupa

Outra alternativa caseira é cobrir a mancha com vinagre de vinho branco e esfregá-la com detergente próprio para roupas. Depois, e terminado esse processo, basta passar por água quente e, à partida, a mancha deverá ter desaparecido.

Se é apreciador de vinho, provavelmente já passou por uma situação em que verteu algumas gotas de vinho tinto numa peça de roupa, na toalha da mesa, ou até numa carpete. Com estas dicas as suas preocupações acabaram.

