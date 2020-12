Açorda de sapateira

A saborosíssima carne de sapateira, envolta no pão alentejano embebido no caldo do marisco e na gema de ovo.

Recheio de sapateira

A sapateira é uma das iguarias que raramente falta na mesa da noite de ano novo.

Massa com sapateira

O sabor da sapateira é maravilhoso e faz magia onde quer que toca.

Sapateira recheada

Prepare esta receita com sabor a mar, de forma muito simples e saborosa. Acompanhe com pão torrado.