No dia 11 de outubro, segunda-feira, data em que o Guacamole GMG celebra o décimo aniversário em Portugal, o restaurante do Cais do Sodré que é a estrela da cadeia de restauração vai oferecer burritos aos seus clientes a partir das 15h00 e a todos os que visitarem o espaço localizado no centro de Lisboa ao longo do dia, até às 20h00.

A próxima segunda-feira vai estar marcada por este give-away no local assim como um DJ que vai trazer animação ao espaço convidando todos a permanecerem e conhecerem também a sugestão de cocktails do Guacamole GMG.

Veja algumas fotos do espaço e produtos

"Trata-se de uma ação de celebração por parte da marca que pretende assinalar a confiança de todos os clientes e que permitiu ao grupo expandir-se ao longo dos últimos dez anos em Portugal", explica o Guacamole GMG em nota de imprensa.

Foi em 2011 que o fundador e gestor executivo do grupo Birju Kanabar, 33 anos e nascido em Portugal, inaugurou no Atrium Saldanha aquele que seria o primeiro Guacamole GMG do país onde o protagonismo foi dedicado à qualidade e excelência do próprio guacamole, um prato típico mexicano.

Seguiram-se os espaços no Colombo, Alegro Alfragide, Cais do Sodré, Oeiras Parque e Vasco da Gama, e o Guacamole GMG tornou-se rapidamente numa referência na oferta de restaurantes mexicanos que, há dez anos, ainda era escassa ou com sugestões de produtos que ficavam aquém da qualidade encontrada em outros países que Birju visitava.

Aliado ao gosto natural pela restauração, gastronomia mexicana e viagens, o encontro de uma oportunidade fez nascer o grupo GUACAMOLE GMG. Para o fundador da marca, "o segredo passa pelos ingredientes frescos e de qualidade que resultam num produto de excelência, mas acessível a todos", explica a marca em comunicado.

Por outro lado, é objetivo o grupo ser próximo dos seus clientes, como assume Birju Kanabar, afirmando também que "o Guacamole é a personificação ao máximo daquilo que é a sua personalidade e a personalidade da empresa: fresca, divertida e colorida".