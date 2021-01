Até dia 31 de janeiro, e em parceria com o chefe de cozinha e empresário Olivier da Costa, o TheFork, plataforma online de reservas de restaurantes, oferece 40% de desconto em toda a carta nas reservas dos restaurantes Olivier em Lisboa e Porto, nomeadamente: Kob (Lisboa e Porto), Guilty (Avenida, Parque das Nações e Porto), Yakuza (Lisboa e Porto) e Seen (Avenida da Liberdade).

Fine dining, sushi, carnes maturadas, entre outras variedades, fazem parte dos conceitos gastronómicos da “Olivier Experience by TheFork”. As reservas só podem ser feitas através do site e/ou da app TheFork para se usufruir do desconto.

No Guilty é possível encontrar hambúrgueres, pizzas, massas e sobremesas. O Kob proporciona uma viagem pelas carnes maturadas de todo o mundo e o Yakuza apresenta criações com fusão entre o Oriente e o Ocidente. Já o Seen, combina um menu e carta de bar ecléticos, um ambiente cool e vista sobre Lisboa.

O TheFork convida a descobrir e reservar mais de 80 mil restaurantes na Europa, América Latina e Austrália. Em Portugal, a aplicação reúne atualmente mais de 2500 restaurantes, dos quais mais de 650 com descontos de 30%, 40% e 50% durante todo o ano.