Após uma mudança de local e de uma remodelação do espaço e do conceito, o Astória anuncia agora o seu encerramento definitivo. Com a promessa de que “algo novo virá”, Carlos Teixeira, Diretor de F&B do Hotel InterContinental Porto explica o que serão os próximos meses: “estamos a construir um novo conceito e um novo espaço que será único na cidade do Porto”.

Bar das Cardosas. créditos: Hotel InterContinental Porto

Com o fecho do restaurante, o Bar das Cardosas reabre, após vários meses de encerramento. O bar do Hotel passará a servir, para além da sua carta de bebidas, o menu executivo para o almoço e um menu preparado especialmente para o jantar. O “Afternoon Tea” também estará disponível das 15h30 às 18h30.

Bar das Cardosas Hotel InterContinental Porto Praça da Liberdade, 25, Porto Contacto: tel. 220 035 600

Aos domingos, o Bar das Cardosas terá disponível um menu de comida tradicional portuguesa.