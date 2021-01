No ano em que vê renovada a sua estrela Michelin, o restaurante Eleven, em Lisboa, regressa aos jantares temáticos de harmonização de mesa e vinhos. Desta feita, cinco néctares produzidos pela família Bento dos Santos, na Quinta do Monte d’Oiro, vão estar em destaque ao serão de 7 de janeiro.

Vinhos em prova, harmonizados com os pratos criados pelo chefe de cozinha Joachim Koerper. Entre as propostas incluídas no jantar vínico, refira-se a Focaccia de atum com mão de buda (citrino), como entrada. Nos principais, sublinhe-se o Filete de pescada com nori, ouriço e molho de ostra e as Bochechas de porco e risotto de trufa.

O jantar orça os 70 euros, com as reservas a efetuarem-se até dia 6 de janeiro através de email - 11@restauranteleven.com – ou pelo telefone 213 862 211.

A casa situa-se na Rua Marquês de Fronteira, Jardim Amália Rodrigues, em Lisboa.