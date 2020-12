É de conforto a nova carta de inverno do restaurante Noshi

Nas novidades da carta do Noshi, casa na baixa portuense, destaca-se o “Menu de Pequeno-almoço” (8,5 euros) composto, entre outras sugestões, por Torrada com manteiga e compota, iogurte com granola e mel ou "Chiaoats" com maçã caramelizada e nozes, maçã com manteiga de amendoim, mel e sementes; salada de fruta.

Para quem preferir aventurar-se pela carta, conta com a Bowl de chia (7 euros) com manteiga de amendoim, banana flamejada, framboesas, pepitas de cacau, sementes variadas, canela e agave; assim como a “The Oatmeal” (7 euros), com pera cozida, doce de frutos vermelhos, nozes, calda de canela e estrela de anis. Ambas as bowls são vegan, sendo a primeira também sem glúten.

créditos: Noshi

Na categoria das panquecas, as “Panquecas Cinnamon” (6 euros), com maçã caramelizada, queijo creme, nozes e mel, estão entre os destaques da nova carta que combinam com o “Cacau Latte do Noshi” (3 euros), à base de cacau, alfarroba e bebida de soja.

Se o objetivo é almoçar ou fazer uma refeição mais composta, há também sugestões para partilhar ou a solo. Nas entradas, “La Burrata” (6 euros), com pão tostado, burrata, pesto de tomate seco, tomate cherry assado e espargos.

créditos: Noshi

Segue-se a “The Bacon Toast” (8,5 euros), com pasta de abacate, misto de alfaces, bacon de peru, ovo escalfado e queijo cheddar no pão brioche. Para quem não resiste em partilhar um conteúdo no Instagram, conta com o prato “Soba” (11 euros), uns noodles de inspiração japonesa com molho asiático, espargos, malagueta e cogumelos (opção vegan) ou frango.

Para acompanhar estas iguarias o Noshi lança também uma carta de vinhos do mundo para degustar a copo ou à garrafa. Em representação de Itália está o Vinho Alísia - Pinot Grigio DOC (18 euros), da Argentina o Portillo - Sauvignon Blanc (19 euros), da França o destaque vai para o Canon Huppé - Biológico (19 euros), entre muitos outros.

Noshi Coffee Rua do Carmo, nº 11 e 12, Porto

Contacto: Tel. 222 053 034

O Noshi está aberto todos os dias, excetuado a terça-feira, entre as 10h30 e as 18h00 e aceita reservas (222 053 034). A casa é pet friendly.