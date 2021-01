A nova temporada da “PradoSeasons”, inaugurada a 5 de janeiro, prossegue de 6 a 8 deste mês com as presenças da dupla, Alex Sarmento e William Blake, que criaram The Good Collective. Isto, depois de passarem por restaurantes como Prado, Epur (uma estrela Michelin), Yeatman (duas estrelas Michelin), Villa Joya (duas estrelas Michelin).

Na Prado Mercearia, a dupla, a convite do chefe de cozinha António Galapito, vai “explorar a paixão pela cozinha, pelo produto e pelo sabor”, somos informados em publicação no Facebook.

Depois dos almoços (12h00 às 15h30) e jantares (19h00 às 22h30) nas datas indicadas, as refeições prosseguem nos mesmos horários de 11 e 12 de janeiro (jantar) e de 13 a 15 de janeiro (almoço e jantar).

Situada no coração da cidade, perto da Sé, a mercearia de bairro conta com produtos de origem portuguesa, servindo também de plataforma para o lançamento de uma linha de produtos caseiros da marca Prado, como chutneys, compotas, geleias, pickles ou granola. Também ali se encontra o pão de trigo barbela da padaria Gleba, a mesma variedade servida no restaurante Prado, assim como alguns dos vinhos naturais e biodinâmicos presentes na carta de vinhos da casa.

Casa com uma relação estreita entre a mercearia e o restaurante. A equipa do chefe de cozinha António Galapito usa vários produtos vendidos pela mercearia para a confeção dos seus pratos.

Prado Mercearia Rua das Pedras Negras, nº 35, Porto Horário: das 9h00 às 20h00 (encerra ao domingo e segunda-feira) Contactos: Tel. 210 534 652; e-mail pradoseasons@pradomerceareia.com

Ali é também possível beber café moído no momento, provar um dos vinhos biológicos ou beber uma cerveja artesanal, acompanhando com enchidos ou queijos regionais, comer uma sandes ou uma fatia de bolo acabado de sair do forno.